مديرة مراكز مكافحة الأمراض فى أمريكا: ارتداء الكمامات أمر «يصعب الاستغناء عنه»

قالت مديرة المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها روتشيل والنسكي، إن ارتداء الكمامات سيكون أمرا "يصعب الاستغناء عنه" لدى البعض.



وأضافت "والنسكي"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية، أن ترك الكمامات قرار يجب على الأمريكيين اتخاذه "بالوقت المناسب لهم".



وأدلت والنسكي بتعليقاتها بعد أن كانت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها قد أعلنت أمس الخميس، عن إمكانية الاستغناء عن الكمامات في معظم الأوقات، لمن تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كاملا.



وتابعت: "الناس قد يرغبون بمواصلة ارتداء الكمامات، لأننا نرتديها منذ 15 شهرا، و سيكون من الصعب التخلي عنها".



وأكدت: "علينا أن نتمكن من القيام بذلك في الوقت المناسب لنا".



و كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أشاد في وقت سابق، بما وصفه بـ"اليوم العظيم" في مكافحة جائحة كورونا المستجد كوفيد-19 بعد الإعلان عن إلغاء إلزامية وضع الكمامات للأشخاص الملقحين في أغلب الأماكن المغلقة.



و قال في كلمة موجزة من حديقة البيت الأبيض "إذا تم تطعيمك بالكامل، فلن تحتاج بعد الآن إلى وضع الكمامة"، مضيفا "أعتقد أنها خطوة كبيرة، إنه يوم عظيم". و دعا الرئيس مواطنيه الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد إلى تلقيه دون تأخير.



و كتب "بايدن" على "تويتر" أنه بعد عام من العمل الشاق والكثير من التضحية، أصبحت القاعدة الآن بسيطة: التطعيم أو ارتداء كمامة إلى حين الحصول على التطعيم.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.