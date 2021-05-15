السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونيفيل: نحث الإسرائيليين واللبنانيين على تجنب التصعيد والمجازفة بمزيد من الأرواح

«اليونيفيل»: نحث الإسرائيليين واللبنانيين على تجنب التصعيد

جريدة الدستور

دعت بعثة قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) جميع الأطراف في إسرائيل ولبنان، إلى التزام الهدوء وتجنب تصعيد الوضع والمجازفة بمزيد من الأرواح.

جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل أندريا تيننتي، تعقيبًا على مقتل مواطن مدني لبناني في وقت سابق من اليوم على الخط الأزرق (الخط البري الفاصل بين لبنان وإسرائيل الذي وضعته الأمم المتحدة عام 2000) بالقرب من قرية "كفر كلا" التابعة لمدينة مرجعيون بمحافظة النبطية جنوبي لبنان، خلال مواجهة مع الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم القوات الدولية إن القائد العام لليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول: "على اتصال مباشر مع جميع الأطراف، وأن قوات اليونيفيل موجودة على الأرض لمنع وقوع الانتهاكات".

وأضاف: "قوات اليونيفيل تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة اللبنانية لتعزيز الأمن في المنطقة، وفتحت اليونيفيل على الفور تحقيقًا لتحديد الحقائق والظروف في شأن مقتل المواطن اللبناني، إن أي خسارة في الأرواح هي أمر مأساوي، ونحث الجميع على التزام الهدوء وتجنب تصعيد الوضع والمجازفة بمزيد من الأرواح".

و كان متظاهرون لبنانيون نظموا في وقت سابق من اليوم وقفة احتجاجية بالقرب من الحدود مع إسرائيل تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاولت مجموعة منهم اجتياز "المنطقة العازلة"، الأمر الذي ردت معه القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر بإطلاق الرصاص وبعض القذائف المتفجرة على نحو أدى إلى إصابة شابين ومقتل أحدهما لاحقًا متأثرًا بجراحه.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على متظاهرين في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة على نحو أسفر عن مقتل أحدهم، يمثل عدوانًا وخرقًا لقرارات مجلس الأمن، مطالبًا من المجتمع الدولي إدانة هذا الاعتداء.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، في بيان له: "لا تتوقف إسرائيل عن تأكيد وحشيتها، وهي اليوم ارتكبت جريمة جديدة بحق المتظاهرين العُزّل في الجنوب اللبناني، فسقط الشهيد محمد طحان برصاص العدوان وأصيب آخرون".

الامم المتحدة القوات المسلحة المتحدث لبناني اللبنانيين الجيش الإسرائيلي المتحدث باسم قوات حفظ السلام المتحدث الرسمي الجنوب اللبنانى الإسرائيلي

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

الصحة: 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و56 حالة وفاة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟