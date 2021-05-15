السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الحكومة اللبنانية تطالب المجتمع الدولى بإدانة الاعتداء الإسرائيلى على الجنوب

رئيس الحكومة اللبنانية
رئيس الحكومة اللبنانية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، إن إطلاق القوات الإسرائيلية الرصاص على متظاهرين في الجانب اللبناني من الحدود المشتركة على نحو أسفر عن مقتل أحدهم، يمثل عدوانا وخرقا لقرارات مجلس الأمن، مطالبا من المجتمع الدولي إدانة هذا الاعتداء.

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية، في بيان له: "لا تتوقف إسرائيل عن تأكيد وحشيتها، وهي اليوم ارتكبت جريمة جديدة بحق المتظاهرين العُزّل في الجنوب اللبناني، فسقط الشهيد محمد طحان برصاص العدوان وأصيب آخرون".

وأكد دياب: "أن هذا العدوان يشكل خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن 1701، وندعو المجتمع الدولي لإدانة جرائم إسرائيل في الجنوب اللبناني وفي غزة التي تقاوم العدوان بقوة وعزيمة لدحر الاحتلال".

وكان متظاهرون لبنانيون نظموا في وقت سابق من اليوم وقفة احتجاجية بالقرب من الحدود مع إسرائيل تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحاولت مجموعة منهم اجتياز "المنطقة العازلة" الأمر الذي ردت معه القوات الإسرائيلية من الجانب الآخر بإطلاق الرصاص وبعض القذائف المتفجرة على نحو أدى إلى إصابة شابين ومقتل أحدهما لاحقا متأثرا بجراحه.

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية ومدينة القدس فورا، معربا عن إدانته الشديدة للمجازر المروعة التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأدان اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - عمليات القتل الدموية التي تقترفها قوات الاحتلال في الضفة الغربية بعضهم قضى برصاص المستوطنين المدعومين من قبل تلك القوات، وكذلك الاعتداءات العنصرية التي يقوم بها المستوطنون المدعومون من قوات الاحتلال والتي كشفت حجم التواطؤ بين قوات الاحتلال والمتطرفين الذين باتوا ذراعا للإرهاب.

وأكد حق شعب الفلسطيني المشروع بالنضال دفاعا عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية التي تتعرض للانتهاكات ومحاولات السيطرة عليها لتهويدها، داعيا الرباعية الدولية إلى فتح مسار سياسي جدي يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
 

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