السبت 15 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان يسجل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 213 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 535 ألفا و181 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر)، التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.


وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 17 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 7586 حالة.

 

تعليمات منظمة الصحة العالمية 

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية و تجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا،  و ذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite. 

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان و اليابان أيضًا. 

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

لبنان وزارة وزارة الصحة مصابين رفيق الحريري فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة اللبنانية كورونا المستجد عدد الوفيات الفيروس مطار رفيق الحريري الدولي

الأكثر قراءة

المتحدة توقف التعامل مع المخرج محمد سامي

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

الصحة: 1197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و56 حالة وفاة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟