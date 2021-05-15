«رجال أعمال أسوان» توقع بروتوكول تسهيل ائتمانى بـ34 مليون جنيه (صور)

وقعت جمعية رجال أعمال أسوان، بروتوكول تعاون مع بنك مصر، بمنح تسهيل ائتماني للجمعية بقيمة 34 مليون جنيه، بحضور كل من عبد الناصر صابر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، ونائبه الدكتور محمود الأمين، وهشام الدالي، أمين الصندوق، والمهندس أدهم دهب الأمين العام للجمعية، بالإضافة لحضور أحمد يوسف أحد مسئولي إدارة تمويل الجمعيات والمؤسسات المالية وشركات التمويل المتناهي الصغر.

وفي تصريحاته الصحفية، عقب توقيع البروتوكول، قال عبد الناصر صابر، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن توقيع البروتوكول جاء في إطار حرص جمعية رجال أعمال بأسوان على استمرار مسيرة التنمية بمحافظة أسوان في ظل جائحة كورونا، والتسهيل الائتماني هو الأكبر بين جمعيات أسوان، والذي بموجبه نمنح إقراض للشباب والمرأة المعيلة.

وتابع رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال بأسوان: "نقرض المرأة المعيلة والشباب في إطار المشروعات متناهية الصغر للمساعدة في القضاء على البطالة، ونغطي مراكز ىالمحافظة من خلال فروعنا، كما يوجد مجموعة من الموظفين المسئولين عن الإقراض، حيث يتم وضع ضوابط وفي مقبالها تيسيرات لتسهيل الإجراءات الخاصة بالإقراض".

وقال المهندس أدهم دهب، الأمين العام للجمعية، نحن نعمل على إقراض الشباب والمرأة المعيلة في فروعنا الـ7، حيث يوجد لدينا فرعين بمركز إدفو، وفرعين آخرين بمركزي كوم أمبو ودراو، وفرعين بأبو الريش والناصرية، بالإضافة للفرع الرئيسي بطريق السادات بمركز ومدينة أسوان.

وأوضح أن الجمعية نجحت في إعادة 15 مليون جنيه خلال الفترة الماضية كانت ضمن تسهيل ائتماني قبل ذلك، وتم إعادتها في موعدها المحدد، مما يؤكد أننا نعمل بكل دقة، وهو الأمر الذي جعلنا كجمعية مستمرين في التسهيلات الائتمانية.

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