السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بعد حضور «الوزير» زفاف نجلته.. سائق القطار: مش عارف أنام من الفرحة

سائق قطار أسوان والعروسين
سائق قطار أسوان والعروسين

بعد حضور كامل الوزير، وزير النقل، حفل زفاف ابنة قائد قطار أسوان، عقب إعطاءه وعد له بذلك أثناء تكريمه في الوزارة؛ نظرًا لتفاديه حادث تصادم قطار كان من الممكن أن يحصد أرواح العديد من المواطنين، ولكن يقظته أنقذت الموقف.

التقت ''الدستور''  مع خالد الليثي، قائد قطار رقم ٨٦ النوم السياحي، والذي أكد أن دعوة وزير النقل لزفاف ابنته جاءت أثناء تكريمه من في الوزارة  خلال الأيام الماضية، إثر تمكنه من اتخاذ قرار الرباط السريع ''الفرامل'' حتى يتوقف القطار، لمنع تصادمه بجرار زراعي.

وأضاف أنه أثناء التكريم استفسر منه وزير النقل عما إذا كان لديه أولاد أم لا، فأجابه بنعم، وأن فرح نجلته في ثاني أيام العيد، فرد الوزير: "والله هحضر فرح بنتك''.

واستكمل السائق لـ''الدستور'' عبر البث المباشر قائلًا: "أنا مصدقتش، انتظرت يومين تلاتة لقيت الوزارة بيتصلوا بيا بيقولولي الوزير هيحضر فرح بنتك، ومن وقتها مش مصدق  بقالي ٤ أيام مش عارف أنام من الفرحة''.

وتابع ''الليثي'' قائلًا: '' لما جه الوزير مكنتش مصدق من السعادة والفرحة بتاعتي كأني كنت بحلم، والحمد لله زيارة موفقة، أنا مش عارف أقول أي كلام، كأني بحلم''.

وأوضح أنه منذ أن أنشأت السكة الحديد منذ عام  ١٨٥٠ ميلاديًا حتى عام ٢٠٢١، لم يسبق ويحضر وزيرًا للنقل لأي زفاف أو مناسبات للعمال، ولكنها لأول مره تحدث، حيث جاء وزير النقل لحضور حفل زفاف نجلتي.

واختتم حديثة قائلًا: "أن كل عامل مخلص يعمل بالسكة الحديد الوزير سوف يأتي إليه لمنزله، وأنها بمثابة وعد من وزير النقل، إن كل عامل يصبح يقظًا في عمله وينفذ اللوائح وقوانين والسلامة للسكة الحديد، سيحضر الوزير أي مناسبة خاصة به".

بينما عبر العريس لـ''الدستور'' عن فرحته البالغة بحضور وزير النقل لزفافه، قائلًا: ''هو راجل متواضع إنه جه وشرفنا، ووعد فأوفي"، مضيفًا أن التجهيزات لحفل الزفاف تم بالشكل العادي، إضافة إلى بعض الإضافات استعدادًا لحضور الوزير.

واستكملت العروس، أنه عندما أخبرها والدها على الهاتف عقب تكريمه، أن وزير النقل سوف يحضر زفافها لم تصدق أن ذلك من الممكن أن يحدث، وعندما أتى الوزير كانت في غاية البهجة، قائلة: ''كنا مبسوطين أوي''.

وشهدت منطقة مستعمرة السكة الحديد بمدينة أسوان، مساء اليوم الجمعه، ثاني أيام العيد، حضور كامل الوزير وزير النقل، حفل زفاف ابنة قائد قطار أسوان، وذلك بعد إعطاء وزير النقل وعدَا له بالحضور، أثناء تكريمة، عقب تفادي حادث تصادم  قطار مع جرار زراعي، يعترض طريقه في محطة دراو.

وسادت حالة من الفرحة والسرور بين عائلة العروس وأهالي المنطقة، لتقدير  وزير النقل وبساطته، ووفاءه بوعده بحضور زفاف نجلة قائد القطار السياحي بأسوان.

جدير بالذكر، أن وزير النقل كرم خالد الليثي، قائد قطار أسوان، بعد تفادي كارثة جديدة كانت تكاد أن تضع وزارة النقل في كارثة جديدة ضمن سلسلة حوادث القطارات التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة.

وخلال شهر أبريل الماضي، تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"،  منشورًا يرصد تسلق أحد الجرارات الزراعية الحاملة لمحصول قصب السكر السور للدخول إلى شريط السكة الحديد من أجل العبور، بالتزامن مع وقت مرور قطار النوم السياحي الذي يحمل رقم 86، عند محطة دراو بمحافظة أسوان.

واستكمل المنشور، أن قائد القطار خالد الليثي، ومساعده محمود مأمون تمكنا من اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث أنه على الفور اتخذ قرار الرباط السريع '' الفرامل'' حتى يتوقف القطار، وبهذا التصرف تفادى حادثة كبرى  كانت من الممكن أن تحصدد أروحًا كثيرة.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ''فيسبوك'' خلال منشوارتهم، عن استيائهم من سوء وعي الأهالي الذي من الممكن أن يساهم بدوره في خلق كارثة كبرى، وحصاد العديد من الأرواح الأبرياء.

سائق قطار أسوان والعروسين

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أسوان وزير النقل حفل زفاف البث المباشر قطار أسوان كامل الوزير

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