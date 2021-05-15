السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

مصرع خمسينى إثر الاعتداء عليه بوادى الرمل فى مطروح

جثة هامدة على الأرض
جثة هامدة على الأرض

لقي شخص خمسيني مصرعة، وذلك نتيجة اعتداء آخرين عليه في منطقة وادي الرمل، حيث تم نقله إلى مستشفى مطروح العام.

وقال محمد الطليمي، مشرف الطوارئ بصحة مطروح، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن  مستشفي مطروح العام استقبلت منذ قليل حسن مفتاح سعد الذي يبلغ من العمر 53 سنة جثة هامدة.

وأوضح مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، أن غرفه الطوارئ تلقت بلاغًا يفيد بإصابة شخص في منطقة وادي الرمل؛ نتيجة اعتداء آخرين عليه، وعلى الفور تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى مطروح العام.

وأضاف أن المستشفى استقبلت الشخص جثة هامدة، وبعد فحصه تبين إصابتة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، حيث تم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى، تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

وشهدت منطقة المثاني غرب مدينة مرسي مطروح، أبريل 2021، مصرع طفلين، وذلك  إثر تصادم  سيارة بهما،  حيث تم على الفور نقلهما إلى الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية. 

وأوضح محمد الطليمي، مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، في تصريحات لـ"الدستور"، أن غرفة الطوارئ تلقت بلاغًا  يفيد بتصادم سيارة  بطفلين في منطقة المثاني غرب مدينة مرسي مطروح، وتم علي الفةر الدفع بسيارات الإسعاف.

وأضاف أن استقبلت الوحدة الصحية بالنجيلة القبلية، بشري أنور جميل، وتبلغ من العمر  6 سنوات، و  حميدة أنور جميل، ويبلغ من العمر 9 سنوات، جثة هامدة، حيث تم التحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة. 

كما شهدت محافظة مطروح، أبريل 2021، مصرع شخص وإصابة ٣ آخرين أثر انقلاب سيارة ملاكي في منطقة الجفيرة شرق مدينة مرسى مطروح، حيث تم على الفور نقلهم إلى مستشفى مطروح العام، والضبعة المركزي.

وأكد مشرف الطوارئ بصحة مطروح، على أن المصابين هم "ندى عطية غازي،  20 سنة، مصابة باشتباه نزيف داخلي بالرأس وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم،  ريتاج عطية غازي،  9 سنوات،  مصابة بجرح قطعى بفروة الرأس واشتباه نزيف داخلي بالرأس، ومحمد عطية غازي، 8 سنوات، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالرأس وكدمات متفرقة، بالإضافة إلى عنتر غازي عطية 50 سنة  جثة هامدة، مشيرًا إلى أنه تم التحفظ على الجثمان في ثلاجة حفظ الجثامين. 

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