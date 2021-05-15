التخطيط: 50 مليون جنيه لتوسعات الإسكان الاجتماعى بكفر الشيخ

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن توجيه 50 مليون جنيه لتنفيذ توسعات فى البرنامج القومى للإسكان الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2020-2021.



وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن الخطة الاستثمارية لمحافظة كفر الشيخ تشمل أيضًا استكمال ربط طريق السادات بطريق القاهرة/ الاسكندرية الزراعى بطول 30 كم بتكلفة 80 مليون جنيه، واستكمال طريق ربط مرحلة ثانية من رافد أبو الروس بتكلفة 69 مليون جنيه، وتنفيذ محطة معالجة صرف صحى محطة دياى بتكلفة 50 مليون جنيه.



وأشارت وزارة التخطيط، إلى أن إجمالى عدد المبانى السكنية بمحافظة كفر الشيخ يبلغ 540 ألف مبنى، منها 42.3% نسبة المبانى المتصلة بمرافق الصرف الصحى، و95.4% نسبة المبانى المتصلة بمرافق المياة، فيما يقدر عدد محطات الصرف الصحى بالمحافظة 22 محطة تعمل بقدرة فعلية 238 ألف م3/ يوم، و58 محطة مياة نقية تنتج 252.7 ألف م3/ يوم.



يشار إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 353 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، وتبلغ نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021، لفتت وزيرة التخطيط، إلى توجيه استثمارات بقيمة 961,4 مليون جنيه لقطاع الاسكان بنسبة 39,8%، ويخص قطاع النقل استثمارات بقيمة 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، علاوة على توجيه 317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، إضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.