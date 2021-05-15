السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

براتب 2200 جنيه.. القوى العاملة تطلب عمال إنتاج لإحدى الشركات بالعبور

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر  فرص عمل جديدة، بإحدى الشركات بالعبور، وذلك براتب 2200 جنيه.

 

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عمال إنتاج، على ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظيفة عن 25 سنة.

 

وتتميز الوظائف المتاحة، بتوافر مواصلات(المرج الدائري - السلام).

 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01004639322، أو 44814120، والتواصل مع المدير المسئول حازم السيد، أو التوجه لمقر الشركة في قطعة 4، بلوك 13023، المنطقة الصناعية الأولى، العبور.


ويأتي ذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها وزارة القوى العاملة، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة في القطاع الخاص.

 

ويتم التقديم على الوظائف المتاحة بالنشرة على الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة على الرابط التالي  www.manpower.gov.eg  "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل"، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
 
 

وتتوافر بتلك النشرة، نحو 4176  فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 10 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة لشغلها خلال شهر مايو الجاري.
 
 

وتتضمن المحافظات المتاحة بها وظائف النشرة الوظيفية لهذا الشهر، القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، القليوبية، أسيوط، المنيا، الغربية، الدقهلية، السويس، المنوفية، البحيرة، دمياط، وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من نشرة شهر أبريل الماضي، وعددها 1213 فرصة عمل.
 
وتحرص وزارة القوى العاملة على نشر تلك النشرة شهريا عبر موقعها الرسمي، لمساعدة الشباب من الذكور والإناث على إيجاد فرصة عمل مناسبة له بحسب مؤهله وعمره، وذلك في إطار حرصها على الحد من نسبة البطالة بين الشباب على مستوى محافظات الدولة المصرية.

وظائف فرص عمل القوى العاملة نشرة توظيف عمال إنتاج

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