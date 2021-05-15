حظك اليوم لمواليد الأبراج المائية السبت 15 مايو 2021

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية، ليوم السبت 15 مايو 2021، على النحو التالي.

السرطان

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ وفترة رائعة من التطورات على الصعيد المهني، فتنتقل معها إلى مرحلة جديدة في حياتك العملية.

عاطفيًا: آراء مختلفة أو متناقضة من قبل أحد الطرفين ما يثير بلبلة ويدفعك إلى الشعور بالخيبة.

صحيًا: معروف أنك من محبّي الرياضة، لأنك تواق إلى الحركة والنشاط، أشجعك.

الحوت

مهنيًا: إنه يوم واعد بالتقدّم والنجاح والازدهار أن الحظ حليفك حاملا تأثيرات إيجابية وفعّالة غنية بوعودها وغلالها شرط التحلي بالجهوزية التامة للتحرك

عاطفيًا: لا تكن عنيدًا بل كن أكثر تعاونًا مع الحبيب، وادرس معه مشروعًا يعود عليكما بالنفع.

صحيًا: يستحسن تحديد مواعيد وجبات الطعام، فهذا يكون صحيًا ومفيدًا.



العقرب

مهنيًا: تتقدّم خطوات إلى الأمام، واثقًا مقاومًا، قويًا ومقبلًا على الحياة بمعنويات تهزّ الجبال وتزعزع ثقة من يظن أنه قادر على النيل منك.

عاطفيًا: كن حذرًا جدًا ومتحفظًا في العلاقة، إذ تنعكس الأمور وتصبح أكثر دّقة وصعوبة.

صحيًا: يهدّدك هذا اليوم بالأخطار والمشكلات، وقد يولّد لك احتكاكات تثير عصبيتك وانفعالك.



صفات أصحاب الأبرج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون بالإجمال، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

ويتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

كما أنهم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنه من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، والتي تتأثر من أقل الأشياء.