بعد خطبتها من على غزلان.. 9 معلومات عن فرح ملكة جمال مصر

قام اليوتيوبر علي غزلان بخطبة ملكة جمال مصر لعام 2017 فرح شعبان، وكان قد طلب منها الزواج عبر خاصية القصص المصورة ستوري عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فرح شعبان هي ملكة جمال مصر لعام 2017، وتبلغ من العمر 22 عاما، وتقطن مع أسرتها، وحاصلة على شهادة الثانوية الأمريكية بنسبة 98%، تتميز بالثقافة واللباقة، واستطاعت أن تقتنص اللقب من بين العديد من الفتيات.

9 معلومات عن ملكة جمال مصر لعام 2017:

-عائلتها تتكون من 4 أفراد، ووالدتها تعمل مترجمة في الجامعة الأمريكية، ووالدها وشقيقتها يعملان في الهندسة المعمارية.

- وقالت لـ"الدستور": "مبحبش الولاد الحلوة.. أهم حاجة الراجل الطموح المتدين"، الذي يسعى إلى إسعادها والأهم من ذلك أن يكون طويل القامة، وبذلك تكون قد حصلت على فارس أحلامها فغزلان يعرف بأرائه المتدينة.

- كانت الوجه الإعلامي لحملة "أنت الأهم" في كل المؤتمرات، والمسئولة عن مهرجان أسوان العالمي للمرأة، وكرمت من قبل وزارة الآثار لتكون الممثلة الرئيسية لمصر في الخارج.

-ليست من هواة الطبخ، ولا تستطيع إعداد شيء سوى السلطة، والآيس كريم والجيلي، وتتناول الأطعمة التي تحتوي على الدواجن، ولا تستطيع تناول اللحوم الحمراء، والباستا هي طعامها المفضل.

- عندما تغضب تحرص على الخروج من المنزل من أجل التسوق، والذهاب إلى سيتي ستارز وكايرو فيستفال، وهواياتها المفضلة هي برمجة الكمبيوتر.

-تحرص على الصلاة وتذهب مع والدتها إلى النادي للقيام ببعض الرياضة، ويوم الجمعة هو عائلي جدا بالنسبة لها، تقابل شقيقتها وأطفالها، ووالدتها من المهتمين بوصفات الوجه والشعر، لذلك هي تضع ماسك يوميا، وتغسل وجهها بالكريم.

-مثلها الأعلى هي الفنانة مريم فخر الدين، فكانت تختار أدوارها بدقة، وتتمنى الوصول إلى مستواها.

-ترى أن كل فتاة هي جميلة على طريقتها الخاصة، فهناك من يحب المرأة السمراء، وهناك من يحب البيضاء، لكن الأهم في المرأة المصرية من وجهة نظرها هو العقل والثقافة واحترام العقل.

- كانت غيرت لون شعرها عدة مرات منها للون الأحمر لأنه يوحي بالجرأة والشجاعة، وتتمتع بتلقائية وعفوية، ولذلك هي شخصية ناجحة.