تصدر تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر محركات البحث العالمي "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان هل علينا عيد الفطر المبارك بعد صيام دام لـ30 يوم.

وتأتي تلك التساؤلات وعمليات البحث الكثيفة نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم في مصر خاصا بعد ان ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الجمعة 14-5-2021، تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر مع حلول عيد الفطر المبارك و وتكثر في تلك المناسبات اذاعة الأفلام والمسلسلات والبرامج الهندية لتلقي نفسك بالهند بكل اهتماتها وأفلامها الحصرية ومسلسلاتها المتنوعة أيضا، لتمتع بها المعجبين وعشاق تلك النوعيه من القنوات.



تردد ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر



تردد قناة ام بي سي بوليوود على نايل سات

التردد: 11938

الاستقطاب: عمودي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

القمر الصناعي نايل سات



تردد قناة ام بي سي بوليوود على قمر عربسات بدر 7

التردد: 11270 MHz

الاستقطاب: عمودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوحة

تردد قناة ام بي سي بوليوود على نايل سات E8WB

التردد: 11470 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد قناة ام بي سي بوليوود MBC Bollywood

نايلسات E7WA

التردد: 11559 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

التشفير: مفتوح

عربسات بدر5

التردد: 12284 MHz

الاستقطاب: عامودي V

معدل الرمز: 27500

التصحيح: 5/6

تردد MBC Bollywood في مصر

وقد قدمنا لكم تقرير يشمل كافة الترددات التي تخص ام بي سي بوليود الجديد 2021 في مصر، وانطلقت قناة ام بي سي بوليود MBC Bollywood في يوم 26 أكتوبر من العام 2013 حيث انها تابعة لمجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط المملوكة لرجل الأعمال السعودي وليد الإبراهيم.