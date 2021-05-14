الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«CNN»: البيت الأبيض متفائل بمفاوضات مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

غزة
غزة

أكد مسئولون أمريكيون متابعة البيت الأبيض للمفاوضات التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وسط تفاءل حذر، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية الجمعة.

وقال مسئولون تحدثوا لـ«CNN»، إن البيت الأبيض يتابع مفاوضات مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين، خاصة بعد ‏أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن الأزمة لن تطول بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا للتقرير، أكد مسئولون أمريكيون كبار أنه مع استمرار إطلاق الصواريخ من الأراضي الفلسطينية علي ‏إسرائيل، وقصف إسرائيل لغزة بضربات جوية، فإن هناك تفاؤل حذر في المحادثات التي أجراها المسئولون الأمريكيون مع حلفاء في ‏المنطقة، بما في ذلك مصر وقطر، الذين تربطهم علاقات مع الفصائل الفلسطينية، ويمكن أن يساعدوا في إبرام اتفاق ‏لإنهاء القصف، حيث تحدث مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان إلى مسئولين من كلا البلدين ‏خلال اليومين الماضيين.‏

وصرح مسئولون بأن تشجيع هذه الجهود ومراقبتها هو أحد الأهداف الرئيسية الحالية للبيت الأبيض ‏وسط الأزمة.

الأكثر قراءة

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

بينهم والدة 3 متهمين.. تفاصيل ضبط وإحضار 14 متهما بواقعة «كفن عين شمس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين