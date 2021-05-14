«CNN»: البيت الأبيض متفائل بمفاوضات مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

أكد مسئولون أمريكيون متابعة البيت الأبيض للمفاوضات التي تقودها مصر لوقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية، وسط تفاءل حذر، بحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية الجمعة.

وقال مسئولون تحدثوا لـ«CNN»، إن البيت الأبيض يتابع مفاوضات مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين، خاصة بعد ‏أن أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتقاده أن الأزمة لن تطول بعد محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفقا للتقرير، أكد مسئولون أمريكيون كبار أنه مع استمرار إطلاق الصواريخ من الأراضي الفلسطينية علي ‏إسرائيل، وقصف إسرائيل لغزة بضربات جوية، فإن هناك تفاؤل حذر في المحادثات التي أجراها المسئولون الأمريكيون مع حلفاء في ‏المنطقة، بما في ذلك مصر وقطر، الذين تربطهم علاقات مع الفصائل الفلسطينية، ويمكن أن يساعدوا في إبرام اتفاق ‏لإنهاء القصف، حيث تحدث مستشار بايدن للأمن القومي جيك سوليفان إلى مسئولين من كلا البلدين ‏خلال اليومين الماضيين.‏

وصرح مسئولون بأن تشجيع هذه الجهود ومراقبتها هو أحد الأهداف الرئيسية الحالية للبيت الأبيض ‏وسط الأزمة.