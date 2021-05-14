الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل في القليوبية

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى الشركات بالقليوبية، براتب يصل إلى 4300 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين تصميمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية، وذلك براتب 4300 جنيه.

وتطلب الشركة عمال إنتاج، فنيين لحام، فنيين حدادة، وعمال تركيبات،على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وألا يزيد عمره علي 30 سنة، وذلك براتب 3100 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000654015، أو 42201032، والتواصل مع المدير المسئول محمود فاروق محمود، أو التوجه لمقر الشركة في 5 شارع كريستال، شبرا الخيمة، القليوبية.

فرص عمل مهندسين تصميمات عمال إنتاج وظائف فنيين لحام فنيين حدادة عمال تركيبات القوى العاملة

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