القوى العاملة تعلن توافر فرص عمل في القليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر فرص عمل جديدة بإحدى الشركات بالقليوبية، براتب يصل إلى 4300 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة مهندسين تصميمات، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على بكالوريوس فنون تطبيقية، وذلك براتب 4300 جنيه.

وتطلب الشركة عمال إنتاج، فنيين لحام، فنيين حدادة، وعمال تركيبات،على أن يكون المتقدم لتلك الوظائف حاصل على مؤهل متوسط صناعي، وألا يزيد عمره علي 30 سنة، وذلك براتب 3100 جنيه.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01000654015، أو 42201032، والتواصل مع المدير المسئول محمود فاروق محمود، أو التوجه لمقر الشركة في 5 شارع كريستال، شبرا الخيمة، القليوبية.