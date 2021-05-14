«العدوان مستمر».. فلسطين تشكر مصر والسيسي على استقبال مصابي غزة

أعرب دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة المعنية المصرية ووزارة الصحة وأطقمها الطبية، انطلاقا من قرار الرئيس بفتح المستشفيات المصرية أبوابها لتلقي الجرحى الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر وعلاجهم في مصر.

مصر تدعم الشعب الفلسطيني

وثمن «اللوح» في بيان له، وقوف مصر بكافة مكوناتها بجانب الشعب الفلسطيني للعمل على إنقاذ حياة جرحى قطاع غزة، وتذليل كافة العقبات للتيسير على جرحى العدوان الإسرائيلي الغاشم حتى يتعافوا والعودة للوطن بسلام.

وأعلن السفير الفلسطيني تشكيل لجنة لاستقبال جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذين أصيبوا خلال الأيام المنصرمة، وتتابع السفارة التنسيق مع وزارة الصحة المصرية والأجهزة المعنية المصرية لبدء نقل وعلاج جرحى قطاع غزة.

وأكد حرص السفارة على خدمة أبنائها الجرحى ومرافقيهم، وسعيها لتذليل العقبات أمامهم حتى عودتهم واستشفائهم.

جهود مصرية لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد غزة

وتبذل مصر جهودا ضخمة، وتمارس ضغوطا قوية لوقف التصعيد العسكري الحالي على حدود قطاع غزة المحاصر، بين إسرائيل والحركات الفلسطينية، والذي بدأ منذ ستة أيام.

وكذلك تركز الجهود المصرية على منع انتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، ووقف محاولات تهجيرهم من حي الشيخ جراح.

ودعا أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عبر حسابة الرسمي بموقع "تويتر"، إلى التوجه لتهدئة إنسانية فورية بين الفلسطينيين والإسرائيليين على حدود غزة.

نتنياهو يبدي مرونة تجاه التهدئة

وفي السياق، قالت مصادر إسرائيلية إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، يتجه لإنهاء العملية العسكرية الحالية ضد غزة، مضيفة أن الأمر يرتبط بتقليص إطلاق الصواريخ من القطاع بشكل كبير، حسبما نشر موقع "0404" الإسرائيلي.

وأوضحت المصادر الإسرائيلية أن بعض قيادات الجيش تدعم قرار إنهاء التصعيد العسكري على حدود غزة بعد الضربات المكثفة الأخيرة التي شنها الطيران والمدفعية ضد القطاع، مشيرين إلى أن نتنياهو أصبح يبدي مرونة تجاه الأمر.