الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره التونسي جهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة

سامح شكري
سامح شكري

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالاً من نظيره التونسي عثمان الجرندي، لبحث جهود إنهاء العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.

وثمَّن «شكري» جهود تونس في إطار مجلس الأمن والدور الذي تقوم به للتعبير عن الموقف العربي ضمن الموقف الذي اعتمده مجلس الجامعة العربية الثلاثاء الماضي.
 

ونسَّق الوزيران فيما يخص الاستعداد لجلسة مجلس الأمن المفترض عقدها بعد غد الأحد؛ لبحث المخارج الممكنة من حالة التأزم الحالية عبر وقف لإطلاق النار يحقن دماء الضحايا الذين يروحون نتيجة العمليات العسكرية والهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.

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