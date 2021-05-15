أحمد الرافعى: مشاركتى فى «الاختيار» شرف كبير

بداية معرفة الجمهور بالفنان أحمد الرافعي كانت العام الماضي من خلال مشاركتة في مسلسل "الاختيار" بشخصية عمر رفاعي سرور، حيث استطاع من خلال هذه الشخصية أن يحفر اسمه في وجدان كل من شاهد المسلسل.

وأعاد نفس النجاح مرة أخرى هذا العام بمشاركته في مسلسل "اللي مالوش كبير" بشخصية عماد شقيق "غزل" الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وهي شخصية ليست سهلة، ومع ذلك نجح فيها "الرافعي" بامتياز ليكتب اسمه في خانة أهم الفنانين الذي قدموا أدوار الشر.

"الدستور" التقت بالفنان أحمد الرافعي وكشف لنا كواليس مسلسله مع ياسمين عبدالعزيز والعديد من تفاصيل مشواره الفني.

الفنان أحمد الرافعي أثناء تصوير مسلسل اللي مالوش كبير

شخصية عماد لم تجهدني أطلاقاً

في البداية تحدث أحمد الرافعي عن شخصية عماد في مسلسل "اللي مالوش كبير"، قائلاً: "شخصية عماد في المسلسل لم تجهدني إطلاقاً في أدائها كما تتوقعوا، دعني أخبركم بشئ مهم يوجد شخص من أهم المنظرين في مجال التمثيل يدعى روبورت كوهن هو كاتب ومؤلف ومخرج كندي قام أستاذنا سامي صلاح بترجمة له عدة كتب من بينهم كتاب "سحر التمثيل" وقال فيه عبارة جميلة جداً وهي "الفرق الجوهري بين الممثل الجيد والممثل العظيم هو أن الممثل الجيد كل ما تشوفه تلاقيه بيقدم شخصية مختلفة، أما الممثل العظيم هو اللي كل ما تشوفه بيقدم شخصية تشعر وكأنك بتكتشف جانب مكنتش تعرفه قبل كده في شخصيته "، بالتالي أنا أركز واجتهد وأقدم شخصياتي بكل تركيز".

أحمد الرافعي في مشهد مع ياسمين عبدالعزيز

العمل مع الخالدين كانت أمنية وتحققت

يشارك الفنان أحمد الرافعي في بطولة المسلسل مع الفنان خالد الصاوي وتجمعه به مشاهد كثيرة وعن هذا اللقاء قال: "حلم محستش إنه خلص إلا في نهاية التصوير لأنني كنت شاب مراهق في مرحلة الثانوية العامة يهوي مشاهدة العروض المسرحية وشاهدت في هذا الوقت عرض "أنطونيو كليوباترا" في المسرح المكشوف بدار الأوبرا، وهو العرض الفائز بجائزة مهرجان المسرح المستقل، ثم علمت أن العرض بطولة شاب مبدع جداً يؤلف ويخرج ويقوم بعمل كل شئ ثم هذا الشاب قدم بطولة فيلم جمال عبدالناصر وأختفي لفترة هذا الشاب هو خالد الصاوي، ثم دخلت المعهد العالي للفنون المسرحية وكنا نتمني في المعهد التمثيل أمام الخالدين أو مركز شباب الخالدين، كما كنا نطلق عليهم وهم خالد الصاوي وخالد صالح وخالد النبوي".

وتخرجت في 2003 ونحن في عام 2021 أشارك بطولة مسلسل مع خالد الصاوي فهذا شئ عظيم بنسبالي وهو ممثل عظيم ومبهر في أدائه، وكواليسي معه كانت عظيمة ولم يبخل بأي شئ أطلاقاً سواء بالنصيحة أو غير ذلك وكنت أركز كي أكون علي قدر المسؤلية بالوقوف أمامه.

أحمد الرافعي في مشهد مع هدي الأتربي

ياسمين عبدالعزيز رشحتني لمسلسل اللي مالوش كبير

للمرة الثانية على التوالي بعد الاختيار يشارك الرافعي مع أحمد العوضي ولأول مرة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز وعن ذلك حدثنا قائلاً: "أحمد العوضي ظهرت بيننا كيميا وتوافق كبيرة في الجزء الاول من الاختيار وتوج هذا التعاون بتكراره في مسلسل اللي مالوش كبير، أما ياسمين عبدالعزيز فهي نجمة كبيرة وأنا ممتن لها بكل خير وهي من قامت بترشيحي لشخصية عماد في المسلسل حيث تحدثت مع العوضي على ترشيحها لي في المسلسل، والعوضي تحدث معي أثناء لقائنا في أحد التكريمات عن مسلسل الاختيار وأخبرني أن هناك مشروع مهم سيجمعني به قريبًا، وحدث نوع من أنواع التوافق بين جميع صناع المسلسل على تقديمي لشخصية عماد".

أحمد الرافعي بلوك شخصية عمر رفاعي سرور

الجمهور بيدعي عليا بسبب غزل

أما عن الشخصية الذي يقدمها والذي تتميز بالشر، فقال: "قابلت شخصيات كثيرة مثل عماد، فالواقع الذي نعيشه فمجتمعنا صعب واستفدت من هذه الشخصيات في أداء شخصية عماد، وتلقيت ردود أفعال كثيرة من بينهم تعليقات طريفة أنه عندما يجدني الجمهور في الشارع ينتابهم الخوف، كما أن الجمهور يدعي عليا بسبب ما فعلته في غزل وهذا نجاح كبير".

أحمد الرافعي من مسلسل الاختيار 1

كنت علي وشك السفر للعمل بالتوجيه المسرحي قبل ترشيحي لـ الاختيار

وعن اكتشاف موهبته وبزوغها بشكل مهم في الاختيار الجزء الأول، فقال: "مشاركتي في مسلسل الاختيار الجزء الأول جائت من عندالله لأنني ومجموعة من زملائي كنا عىي وشك السفر لدولة الإمارات للعمل بالتوجيه المسرحي، وبالفعل سافر مجموعة كبيرة مننا ولكن صديقي عابد عناني قبل سفره بوقت قليل للغاية عُرض عليه المشاركة في الاختيار فرفض السفر وقرر الاستمرار في مصر وهو ما حدث معي قبل سفري أيضاً ووافقت على المشاركة في الاختيار وهو شرف عظيم وكبير ليا".

الرافعي

المسرح صاحب فضل كبير عليا

قبل ظهوره في مسلسل "الاختيار" كنت لا أبحث عن فرصة ولكن كنت الثاني على دفعتي وطلبت التعيين كمعيد بالمعهد العالي للفنون المسرحية ولكن رفضوا لأنهم لا يريدون معيدين طالبت تعييني بصفتي من الأوائل وبالفعل تم تعييني في المسرح القومي بقرار من مجلس الوزارء أنا وتامر الكاشف الذي قدم شخصية حنفي جمال في الجزء الثاني من "الاختيار"، فهو كان الأول على دفعتي وأنا الثاني، ثم بدأنا العمل بالمسرح وفي عام 2015 حصلت على جائزة أفضل ممثل من المهرجان القومي للمسرح وفي عام 2019 حصلت على جائزة أفضل ممثل ثاني والحمدلله من وقت أن كنت طالب أي مهرجان أو مسابقة أخوضها أحقق جائزة، ولذلك المسرح أبو الفنون هو صاحب أكبر دور في تكوين شخصيتي الفنية وهو صاحب فضل كبير على كل من عمل فيه، وستجد أغلب الفنانين المميزين في الدراما السنوات الماضية عملوا بالمسرح أولاً.