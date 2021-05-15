وزير التعليم: ورشة عمل للتعرف على أنواع المعاجم الإلكترونية وكيفية استخدامها

ورشة عمل

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة للمتخصصين في مختلف المجالات، للتعرف على أنواع المعاجم الإلكترونية المختلفة وكيفية استخدامها.

وأعلن الوزير، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن ورشة العمل من York Press ، وبنك المعرفة المصري يوم الإثنين الموافق ١٧ مايو الساعة ٦:٠٠ مساءً.

https://www.ekb.eg/ar/events?event=151020514showd&month=5&year=2021

أاضاف الوزير، أنه للتسجيل الآن وسيصلك رابط المحاضرة على البريد الإلكتروني المسجل به عبر ورشة بنك المعرفة المصري.

ومن المقرر أن تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الامتحانات التجريبية الإلكترونية الثانية لطلاب الثانوية العامة، المقرر لها في شهر مايو الجاري عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وشددت الوزارة على تعقيم و تطهير المدارس قبل استقبال الطلاب لأداء الامتحانات التجريبية الثانية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا وتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء جلوس الطلاب في اللجان.

ومن جانبه، أكد وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات التجريبية الثانية بشهر مايو هي امتحانات بلا درجات، ومجمعة على التابلت للمواد الدراسية، ويتم الدخول بأكواد مختلفة، وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة.

وأشار إلى أن امتحانات مايو تهدف لاختبار الشبكات وإطلاع الطلاب على نوعية الأسئلة، مشددًا أن الاختبارات استرشادية، مضيفًا أن التجربة الأخيرة في شهر يونيو، سوف تكون محاكاة حقيقة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الامتحان الثانى التجريبي لطلاب الثانوية العامة سيكون في شهر مايو المقبل ينطلق أيام 23 و25 و27 مايو، قائلًا: "إننا سنحاول تقليل التجمعات، وهو عبارة عن امتحان يعد بمثابة بروفة بلا درجات، وهو امتحان مجمع على التابلت للمواد الدراسية يتم الدخول بأكواد مختلفة وهي قصيرة وبها عدد أصغر من الأسئلة، ونجرب أسئلة حقيقة ونجرب أيضًا الشبكات والطالب يطلع على نوعية الأسئلة، وأن الامتحان في مايو هو استرشادي".

وأضاف: "أن الامتحانات تعقد على التابلت، وأن امتحان يونيو التجريبي أكثر شبهًا من الامتحان الحقيقي الذي يعقبه في شهر يوليو 2021، الرسمي للثانوية العامة، وأن الامتحان التجريبي في يوليو سيتم وضع جدول على مدارس 5 أيام، والفكرة أنه لا يكون امتحان بدرجات، وهذا الامتحان سيكون بوقت الامتحان الأصلي وعدد أسئلة الاختبار الأصلي، وأن الامتحان في يونيو يعتبر محاكاة حقيقة والمفروض نسبة نجاحه 100%".

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "امتحانات الثانوية العامة ستعقد في أوائل شهر يوليو المقبل، ونحاول تكملة هذا العام الدراسي لتحقيق حلمهم في دخول الجامعة خاصة في ظل جائحة كورونا".

وأوضح أن "الامتحانات مهمة، والناس تكون قلقة، خاصة أن التجربة بها جانب من استخدام التقنيات، وقلق بشأن غش أو تسريب، ولكن الوزارة سوف تتعامل مع كل هذه الأمور".