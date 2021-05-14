خلاف على ثمن وجبة كشري ينتهي بمشاجرة وإصابة سيدة في الفيوم

تبادل مواطنون الضرب والشتائم وإطلاق النيران في مشاجرة اندلعت بينهم أمام أحد مطاعم الكشري في منطقة الصيفية بمدينة الفيوم، لعدم دفع حساب الأكل بالمطعم، ونشبت المشاجرة بينهم.

وتلقى اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع مشاجرة أمام أحد المطاعم في منطقة الصيفية فانطلق إلى الموقع رجال الأمن.

وتلقى مرفق إسعاف الفيوم بلاغا بسرعة التوجه لمكان الحادث وتبين إصابة سيدة جروح بالغة بأماكن متفرقة من جسدها، وتم نقلها لمستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وضبط عدد من الجناة.