مأساة عبد الله محمود.. لم يمهله القدر للعب دور البطولة

عشرات النجوم من أصحاب البصمة الفنية الكبيرة والمؤثرة في تاريخ السينما المصرية ولكن القدر لم يمهلهم لاستكمال مشوارهم الفني، ومن بين هؤلاء النجم الراحل عبدالله محمود واحد من أهم نجوم الثمانينات والتسعينات، من القرن الماضي، والذي توفي في ريعان شبابه ولم يكن قد تجاوز الأربعين من عمره،ولد الفنان عبد الله محمود في ديسمبر من العام1959، وكان عاشقًا للفن منذ صغره فقد كان يعمل في المسرح برفقة صديق الطفولة محسن محي الدين وأحمد سلامة وكانت بدايته في التلفزيون من خلال مسلسل البوسطجي، ثم انطلق بعد ذلك في بعض الأدوار الصغيرة، بعدما تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

حتى جاء أول أدواره في السينما المصرية في دوره بفيلم إسكندرية ليه عام 1979 للمخرج العالمي يوسف شاهين والذي لعب من خلاله دور صديق يحيى وهي شخصية يوسف شاهين التي جسدها محسن محي الدين، لتظهر بعد ذلك موهبة عبدالله محمود في عشرات الأفلام والمسلسلات منها أدواره أمام النجم الراحل أحمد زكي مثل فيلم الإمبراطور وكذلك النجم عادل إمام مثل شمس الزناتي والحريف و حنفي الأبهة. كما شارك عبدالله محمود في فيلمين عالميين

بالانجليزية وهما "Death of a Princess" للمخرج أنطوني توماس، والفيلم الأمريكي "Sphinx"عام 1981 للمخرج فرانكلين ج شافنر.

وقدم عبدالله محمود خلال مشواره 4 أفلام دخلت ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وهم إسكندرية ليه، وحدوتة مصرية،وهما من إخراج يوسف شاهين، وسواق الأتوبيس من إخراج عاطف الطيب وبطولة نور الشريف،و الطوق والأسورة من إخراج خيري بشارة.

كما شارك عبدالله محمود في العديد من المسلسلات التي تحظى باهتمام الجمهور رغم إعادة عرضها عدة مرات منها ذئاب الجبل، وعصفورالنار، ولم يقدم عبدالله محمود طوال تاريخه الفني البطولة المطلقة سوى في فيلم واحد كابتشينو والذي كان من إنتاجه إلا أن القدر لم يمهله ليصاب بمرض السرطان في اواخر الثلاثينات من عمره، وتوفي في عام 2005عن عمر يناهز الـ 41 عامًا بعد صراع مرير مع المرض تاركًا ما يزيد عن 150 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون.