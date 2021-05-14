سقوط طالب من أعلى سطح منزله بكفر الزيات.. والمباحث تكثف تحرياتها

تكثف مباحث مركز كفر الزيات تحرياتها لكشف ملابسات غموض سقوط طالب اليوم الجمعة، من أعلى سطح منزله، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ليلقى مصرعه على الفور، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من، مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح منزله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

وفي سياق آخر، شهدت عزبة شفيق التابعة لقرية الدواخلية، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره شنقا بواسطة حبل لفه حول رقبته بسقف حجرة نزمه بمنزله، إثر مروره بأزمة نفسية حادة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي عزبة شفيق التابعة لقرية الدواخلية، تفيد بعثورهم على جثة شاب يدعى «شبل. ع. س» 30 سنة مشنوقا بحبل داخل غرفته.

وباشرت القيادات الأمنية بناء على توجيهات من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، بتفعيل دورها تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي، بانتقاله إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أنه تبين من خلال الكشف المبدئي على الجثة وجود آثار جروح حول الرقبة، وأن الحادث انتحارا وليس فيه شبهة جنائية، حسب أقوال شهود العيان التي ذكرت في المحضر الرسمي للإبلاغ.

وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي قررت وأمرت بتشريح الجثة ودفنها وتسليمها لذويها استعدادا لدفنه.