الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط طالب من أعلى سطح منزله بكفر الزيات.. والمباحث تكثف تحرياتها

جثة
جثة

تكثف مباحث مركز كفر الزيات تحرياتها لكشف ملابسات غموض سقوط طالب اليوم الجمعة، من أعلى سطح منزله، بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، ليلقى مصرعه على الفور، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة الى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من، مأمور مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، يفيد بسقوط شاب من أعلى سطح منزله.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

وفي سياق آخر، شهدت عزبة شفيق التابعة لقرية الدواخلية، بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم، واقعة انتحار شاب في العقد الثالث من عمره شنقا بواسطة حبل لفه حول رقبته بسقف حجرة نزمه بمنزله، إثر مروره بأزمة نفسية حادة، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى المحلة العام، وتحرر محضر بالواقعة وجار التحقيق.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من أهالي عزبة شفيق التابعة لقرية الدواخلية، تفيد بعثورهم على جثة شاب يدعى «شبل. ع. س» 30 سنة مشنوقا بحبل داخل غرفته.
وباشرت القيادات الأمنية بناء على توجيهات من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، بتفعيل دورها تحت إشراف العقيد خالد عبدالفتاح رئيس فرع البحث الجنائي، بانتقاله إلى موقع البلاغ.

وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، أنه تبين من خلال الكشف المبدئي على الجثة وجود آثار جروح حول الرقبة، وأن الحادث انتحارا وليس فيه شبهة جنائية، حسب أقوال شهود العيان التي ذكرت في المحضر الرسمي للإبلاغ.

وتبين أن الشاب يعاني من حالة نفسية سيئة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام، لاستخراج تصريح بدفنه.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة التي قررت وأمرت بتشريح الجثة ودفنها وتسليمها لذويها استعدادا لدفنه.

مباحث مركز كفر الزيات تكثف جهودها لكشف سقوط طالب من اعلى منزلة بالغربية حادث سقوط اعلى سطح منزله محافظة الغربية كفر الزيات

الأكثر قراءة

بعد تحليل عبدالله رشدي الاغتصاب الزوجي مقابل المال.. مغردون: «من عجائب الزمن»

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

عرض مسرحية مدرسة المشاغبين بالألوان يبهر المشاهدين.. ومغردون: «حاجة عظمة»

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

بينهم والدة 3 متهمين.. تفاصيل ضبط وإحضار 14 متهما بواقعة «كفن عين شمس»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين