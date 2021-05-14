الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مجلس النواب الليبي يثني على دور الأطباء في مواجهة كورونا

مجلس النواب الليبي
مجلس النواب الليبي

أثنى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، على دور العناصر الطبية والطبية المساعدة وما قدموه في سبيل أداء واجبهم الإنساني ومجهوداتهم الكبيرة خلال مجابهة جائحة كورونا.


جاء ذلك خلال استقبال صالح بمكتبه في مدينة القبة، رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة.


وقال مجلس النواب، عبر موقعه على الإنترنت، إن اللقاء جرى خلاله مناقشة أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة.


وأضاف أن المستشار عقيلة صالح بحث أيضا مع رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للمهن الطبية المساعدة عددا من القضايا المهنية التي تخص العناصر الطبية.

النواب الليبي كورونا جائحة كورونا

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