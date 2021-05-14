«عيد فريد ومعانا سعيد».. مبادرة لإدخال الفرحة على الأطفال خلال العيد بالوادي الجديد

نفذ مجموعة من الشباب والفتيات بمحافظة الوادي الجديد مبادرة تحت شعار "عيد فريد ومعانا سعيد" لإخال البهجة والفرحة للأطفال بشوارع بمركز الخارجة، وهي مبادرة أخرى من فريق "هنسيب بصمتنا" بشوارع مركز الداخلة.

وأكدت مروة فريد عضو المجلس التطوعي للشباب بمحافظة الوادي الجديد، أن المبادرة التي أطلقت من مركز الخارجة تحت شعار عيد فريد ومعانا سعيد هي مبادرة لإدخال الفرحة والسرور والبهجة للأطفال وحثهم على أن للعيد فرحة لابد أن يشعروا بها في ظل الركود الموجود بالشوارع والطرقات وبعد إغلاق الحدائق والمنتزهات وأماكن الترفيه والملاهي التي كانت هي بارقة الأمل خلال العيد، تنفيذا لرئاسة مجلس الوزراء بالغلق لكافة الأماكن الترفيهية والشواطئ للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وبتعليمات وزارة الصحة والسكان في بيانها أول أمس باحتمالية زيادة الأعداد خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضافت مروة أننا نرسم البسمة على وجوه الأطفال بأقل الإمكانيات، بشراء بعض الألعاب الصغيرة ورخيصة الثمن والبلالين بألوانها المختلفة ولكن هي بمثابة كنز كبير لدي الأطفال.

وسادت حالة من السكون الحاد والارتياحية في شوارع محافظة الوادي الجديد، حيث خلت الشوارع من المواطنين والأطفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك خلال الفترة الصباحية استعدادا لأداء صلاة الجمعة مساء اليوم والتزم أهالي محافظة الوادي الجديد، بقرار عدم التجمع في ثاني أيام عيد الفطر المبارك على مستوى كافة مراكز المحافظة، حيث جرى غلق المنتزهات والحدائق العامة ومنع الانتظار أو التجمع بجانبها.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد على مستوى مراكز المحافظة طوال أيام العيد، لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات التي يجري تطبيقها خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تأتي في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشكلت محافظة الوادي الجديد غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة مرتبطة مع غرف عمليات فرعية على مستوى مراكز المحافظة، لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء التي تستهدف الحد من الاختلاط بين المواطنين في الشوارع والميادين والأماكن العامة خلال فترة إجازة العيد.

كما تم اتخاذ الإجراءات التي سبق اتخاذها خلال فترة أعياد الربيع، والتي تشمل إغلاق النوادي والمتنزهات والحدائق والأماكن الترفيهية والأماكن السياحية خلال فترة إجازة العيد، تجنباً لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. وتهيب المحافظة بالمواطنين الالتزام بالتعليمات وتفهم طبيعة المرحلة التي تحتم الالتزام التام بكافة التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء حرصا على صحة وسلامة وأمن وأمان المصريين من أجل العبور من تلك الأزمة بسلام بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.