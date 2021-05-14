استشهاد 4 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على غزة وإصابة 25 بالخليل

استشهد أربعة فلسطينيين، مساء اليوم الجمعة، في غارات جوية شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، على خان يونس وجباليا ووسط مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد مواطنين اثنين في العشرينات من العمر، بصاروخ أطلقته عليهما طائرة إسرائيلية بدون طيار، شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وتم نقلهما إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.



كما استشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، بصاروخ أطلقته عليهما طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأكدت الوكالة الفلسطينية أن شابا في العشرينات من العمر استشهد وأصيب آخر بصاروخ من طائرة إسرائيلية بدون طيار استهدفتهما، وتم نقلهما إلى مستشفى ناصر في المدينة.



وتتعرض مدن غزة لقصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومن دبابات على الشريط الحدودي شرق وشمال القطاع، ومن الزوارق الحربية قبالة بحر غزة، موقعة شهداء وجرحى ودمارا كبيرا في البنايات السكنية والمؤسسات الحكومية والأهلية والبنى التحتية.



وفي سياق متصل، وفي الخليل بالضفة الغربية، أصيب 25 فلسطينيا بالرصاص الحي والمطاطي خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدات (الريحية، ويطا، وبيت امر، ومخيم الفوار) بمحافظة الخليل.



وقالت مصادر طبية في مستشفى أبوالحسن القاسم ببلدة يطا جنوب الخليل، إن شابا من بلدة الريحية جنوب الخليل أصيب برصاص من النوع المتفجر والمحرم دوليا، ما أدى إلى بتر وتهتك في الأوردة والشرايين.