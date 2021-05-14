7 توصيات لزيادة الصادرات المصرية إلى أوكرانيا

أكد المهندس جمال العجيزي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، أهمية التعاون المصري الأوكراني خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى زيادة نسبة الصادرات وإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كييف، فضلاً عن تنمية التجارة البينية بين البلدين.

وعقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا، وأصدرت خلاله 7 توصيات للعمل على زيادة الصادرات المصرية إلى أوكرانيا خلال الفترة المقبلة وهي كالآتي:

- تشكيل مجموعة عمل لدراسة الجدوى الاقتصادية من إبرام اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين لعرضها على وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة.

- أهمية نقل التكنولوجيا الأوكرانية لمصر بهدف توطين الصناعة المصرية من خلال إقامة صناعات مشتركة بالخبرة الأوكرانية والاستفادة من اتفاقيات مصر الدولية والاقليمية.

- دراسة متطلبات واحتياجات السوق المصرية والتعاون مع الجانب الأوكراني لتلبيتها.

- مخاطبة السفارة الأوكرانية بالقاهرة لعقد لقاء إلكتروني مشترك مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا تمهيدًا لتوقيع بروتوكول تعاون معها لنقل الخبرات الإلكترونية لمصر.

- إنشاء منصة إلكترونية للتشبيك القطاعي بين رجال الأعمال في الدولتين بالتعاون مع لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية.

- التعاون في مجال البحث العلمي في النواحي الزراعية والصحة.

- الدعوة للقيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم الزيارات لرجال الأعمال المصريين والأوكرانيين والعمل على عقد لقاءات وتعريفهم بمزايا الاستثمار في مصر.