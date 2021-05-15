السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الطائفة الإنجيلية تدين أشكال العنف على الأراضى الفلسطينية

اندريه زكي
اندريه زكي

أعربت الطائفة الإنجيلية بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة، عن إدانتها لكافة أشكال العنف على الأراضي الفلسطينية، من اعتداء على مدنيين أو تهجير قسري للمواطنين.

وأضافت الطائفة الإنجيلية بمصر، في بيان لها: "نقف بصلابة خلف موقف الدولة المصرية الأصيل لحقوق الشعب الفلسطيني، والذي يستند إلى صوت العقل والحكمة في التعامل مع كافة الأطراف".

واختتم: "ونصلي من أجل أن يُحل اللهُ السلامَ والطمأنينة والهدوء لكافة الأراضي الفلسطينية والعالم".

جدير بالذكر أن الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، استنكر مأساة تهجير الفلسطينيين العزل من حي الشيخ جراح بالقدس لصالح المستوطنين اليهود وسط صمت المجتمع الدولي

واعتبر حنا إن ما يجري من عمليات تهجير قسري لأسر فلسطينية من العزل خارج منازلها إهانة للإنسانية وللمجتمع الدولي الذي يقف مكتوف الإيدي أمام الاستيطان والجيش الإسرائيلي.

وناشد رئيس الأساقفة المجتمع الدولى للتحرك لوضع حد لمأساة الشعب الفلسطينى متسائلًا إلى متى الصمت على تلك الممارسات هل ننتظر حتى  تحدث محرقة أخرى؟ أو حتى يتم تهجير الفلسطينيين من بلادهم التى ولدوا فيها؟

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت، الخميس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي إلى 87 شهيدا بينهم 18 طفلا و7 سيدات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان نقلته الوكالة الفلسطينية، إن عدد الإصابات ارتفع إلى أكثر 530 جريحًا بجراح مختلفة.

جدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا كبيرًا بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال منذ مساء الإثنين الماضى.

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