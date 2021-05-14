«مصر للألومنيوم»: نحتاج دعم حكومي في تسعير الكهرباء

كشف المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر للألومنيوم- إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية- أن التنمية التي ساهم فيها مصنع مصر للألومنيوم في نجع حمادي غير فكر الصعيد نحو التنمية.

وقال في تصريح لـ"الدستور" إن إنشاء المصنع ساهم في إنهاء أزمة الثأر بسبب فرص العمل التي وفرها المصنع للعائلات والقبائل ما ساهم في إحداث ثقافة جديدة.

وأكد ياسر الجالس أن قبائل الهمامية والهوارة ساهم المصنع في إحداث تعاون بينهما حيث يوجد مركز تدريب خاص لتنمية مهارات العاملين.

وأوضح أن خريطة نجع حمادي ستتغير إلى السلب في حالة تصفية المصنع فإنه يمثل شريان الحياة لمنطقة نجع حمادي، لافتا إلى أن عدد المستفدين من المصنع يبلغ حوالي 250 ألف نسمة.

ونوه بأن المطلوب من الحكومة هو دعم تسعير الكهرباء للمصنع الحكومي الوحيد في صناعة الألومنيوم ويساهم في زيادة الصادرات وتوفير الألومنيوم للسوق المحلي.