21 وفاة و315 إصابة بفيروس كورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 315 إصابة و21 حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد في المملكة، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9224 وفاة و723069 إصابة.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، فإن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 3400 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات 80 حالة، فيما غادرت 75 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 701 حالة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.