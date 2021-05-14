763 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت دولة الكويت، اليوم الجمعة، عن تسجيل 763 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 290006 حالات، إلى جانب 7 حالات وفاة، ليصبح عدد الوفيات 1681 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكويتية- في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الكويتية- أنه تم تسجيل 1191 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 275745، في حين بلغ عدد من يتلقون الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة 190 حالة.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.