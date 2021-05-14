الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

56 وفاة و2188 إصابة جديدة بكورونا في اليونان

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت السلطات الصحية في اليونان، اليوم الجمعة، عن تسجيل 2188 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 373 ألفًا و881 حالة.

كما سجلت المنظمة الوطنية للصحة العامة اليونانية، في الوقت نفسه، 56 حالة وفاة، ليرتفع عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 11 ألفًا و322 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.

وانخفض عدد المرضى الذين يخضعون لأجهزة التنفس الصناعي إلى 677، غير أن عدد المرضى الذين دخلوا إلى المستشفيات ارتفع إلى 381 شخصًا، مقارنة بـ293 شخصًا أمس الخميس.

 

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