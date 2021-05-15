5 أدوار مختلفة تتوج نجاح محمود حافظ فى رمضان 2021

شارك الفنان محمود حافظ في سباق رمضان الماضي بـ5 أعمال درامية دفعة واحدة بشخصيات مختلفة حقق من خلالها نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات، فمنذ ظهوره على الساحة وهو يتميز بأدائه المتفرد وأدواره المميزة، فلن تجده يقدم شخصية بلا قيمة أو معنى داخل أي عمل درامي يشارك فيه، دائمًا يكون مؤثرًا في مجريات الأحداث.

سكلانس في النمر

سكلانس "النمر" ومينا "اللي مالوش كبير"

قدم محمود حافظ شخصيتين من أنجح وأهم شخصياته في مشواره الفني حتى الآن الأولى في مسلسل "النمر"، حيث شارك بشخصية "سكلانس" وهو صديق البطل الذي يقف بجانبه دائمًا ويفديه بروحه في النهاية، أدى الشخصية ببراعة شديدة فاستطاع أن يجمع كل صفات الطيبة والجدعنة، وبرع في مشهد تخوينه من صديقة النمر وأبكى المشاهدين في مشهد فدائه، حيث وقف يتلقى الرصاصة بدلًا منه.

أما شخصية مينا في مسلسل "اللي مالوش كبير" فقدم شخصية الرجل القبضايا بحرفية شديدة وهو صديق البطل أيضًا شخصية "سيف الخديوي" الذي يقدمها أحمد العوضي، وتطلبت الشخصية ظهوره بشكل هادئ وعقلاني وهو ما أجاده بمهارة وحرفية، وقدم مشهد وفاته بشكل متميز واستطاع أن يكسب قلب الجميع لموته غدرًا بسبب أن الخديوي صدق أنه السبب في وفاته شقيقه.

مشهد قتل مينا في مسلسل اللي مالوش كبير

ضيف شرف في ثلاثة مسلسلات

وبجانب مشاركته في بطولة مسلسلي "النمر" و"اللي مالوش كبير" شارك محمود حافظ كضيف شرف في ثلاث مسلسلات أخرى، حيث قدم شخصية "المعلم مرسي" في مسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، كما قدم شخصية "خالد" في مسلسل "هجمة مرتدة" مع الفنان أحمد عز وهند صبري ومن تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء، وقدم شخصية الرجل الصعيدي باقتدار وتميز في مسلسل "بنت السلطان" بطولة روجينا وتأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

مشهد قتل سكلانس في مسلسل النمر

سيرة ومسيرة

محمود حافظ ممثل مصري من مواليد عام 1988 تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ حياته بالمشاركة في العروض المسرحية، وبعد ذلك شارك بأدوار بسيطة في الأعمال الدرامية، بدأت علاقاته بالجمهور بعد تميزه في أكثر من عمل فني على رأسها مسلسل "السبع وصايا" و"جبل الحلال" و"بين السريات"، ومن أهم أدواره أمين في مسلسل "الأسطورة" وضاحي في مسلسل "هذا المساء"، ويعد مشاركته في مسلسل "أرض النفاق" مع الفنان محمد هنيدي نقله في مسيرته الفنية، أما عن أهم الأدوار الذي قدمها فهي شخصية العريف بحري إسماعيل في فيلم "الممر" فحققت له قاعدة جماهيرية وشهرة كبيرة، نظرًا لإتقانه الشديد أداء الشخصية، ومن أهم شخصياته سعد في الجزء الأول من مسلسل "الاختيار" الذي قدم خلالها شخصية الرجل المصري الصعيدي الشريف.