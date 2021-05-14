وزير خارجية مالطا: سنواصل العمل مع الشركاء من أجل الاستقرار في ليبيا

أكد وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، أن حكومة بلاده تواصل العمل مع شركائها في سبيل الاستقرار والسلام في ليبيا، ودعمها الكامل للعملية الانتقالية والتزامها بأن تكون ليبيا موحدة.



وأوضحت وزارة الخارجية المالطية - في موقعها على شبكة المعلومات الدولية وفقا لبوابة الوسط الليبية - أن ذلك جاء خلال اجتماع الوزير المالطي، عن بعد، بنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية والأورآسوية فيليب تي ريكر، حيث تم بحث التحديات المتعلقة بالهجرة غير القانونية.



كان وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، شدد الخميس، على أن ليبيا ليست مجرد واقع جيوسياسي أو قضية نفط وهجرة غير نظامية، بل «هي قبل كل شيء دولة، ذات سيادة يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة عانوا الكثير، والذين ما زالوا يعانون نقص الكهرباء والمياه واحتياجات أخرى في الحياة اليومية».