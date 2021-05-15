السبت 15 مايو 2021
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سياسي

برلمانية: قصف الكيان الصهيوني للفلسطينيين سيحاسب عليه آجلا أو عاجلاً

النائبة أميرة أبو
النائبة أميرة أبو شقة

استنكرت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، الأعمال الإجرامية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المُحتل في حق الشعب الفلسطيني من قتل واعتقال للأطفال والسيدات والشباب والشيوخ، وعمليات التهجير بالقوة وإخلاء بيوت المواطنين الفلسطينيين من حي الشيخ جراح.

وقالت النائبة أميرة أبو شقة، في بيان، إن ما يقوم به الكيان الصهيوني المُحتل من ضرب الأحياء السكنية والمدنيين بالقاذفات والمقاتلات الحربية سيحاسب عليه آجلا أو عاجلاً، مُشيرة إلى أن تلك الأعمال الوحشية تعد انتهاكًا جسيمًا لكافة القوانين الدولية، مُؤكدة أن الدبلوماسية المصرية تبذل قصارى جهدها من أجل تهدئة الأوضاع والعمل على إعلان وقف إطلاق النار، ووقف القصف في أسرع وقت دون أي شروط، مُذكرة أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم ولن يتغير بأي شكل من الأشكال وأن مصر دائمًا تساند الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه المشروعة، وإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقًا لحدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بناء على قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. 

وتابعت: "مصر على مر التاريخ من أوائل الدول التي تهتم بأوضاع فلسطين".

 كما طالبت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي بضرورة الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف الاعتداءات والانتهاكات التي تحدث من بين حين لآخر على مدينة القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، كما حملت مجلس الأمن المسئولية تجاه انتهاكات إسرائيل الصارخة في القدس.

شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم: أوقفوا القتل في فلسطين

ودعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قادة العالم لضرورة التدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وقال شيخ الأزهر خلال الرسالة التي كتبها بجميع لغات العالم: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام".

وتابع: "أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

كما حرص شيخ الأزهر على توجيه تحية خاصة للشعب الفلسطيني، في وقت سابق في ظل الانتهاكات التي يتعرض لها خلال الأيام الجارية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن العالم لا يزال في صمت وصفه بالمخزي تجاه الإرهاب الصهيوني والانتهاكات المخزية في حق المسجد الأقصى.

وقال: "ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين".

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