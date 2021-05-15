السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إعادة فتح دير سانت كاترين للزيارة بضوابط وإجراءات احترازية

دير سانت كاترين
دير سانت كاترين

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، أنه تم إعادة  فتح الزيارة إلى دير سانت كاترين للزيارة ماعدا أيام الجمعة – الأحد وايام الأعياد، لافتة إلى أن مواعيد الزيارة من الساعة 
9 صباحا حتى الساعة 30.11 صباحا، على أن تكون أماكن الزيارة داخل الدير (بئر شعيب الشجرة المباركة – القاعة المتحفية) مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

 

يشار إلى أن دير سانت كاترين يقع في جنوب سيناء أسفل جبل كاترين أعلى الجبال في مصر، بالقرب من جبل موسى، بمدينة سانت كاترين. ويعتبر من  أقدم الأديرة في العالم، يعد مزارا سياحيا كبيرا، حيث تقصده أفواج سياحية من جميع بقاع العالم.

 

تُعد مكتبة دير القديسة كاترين، مع كتبها ومخطوطاتها النادرة، واحدة من أهم المكتبات المرتبطة بأي دير،تقع في مبنى قديم إلى الجنوب من كنيسة تجلي السيد المسيح المخلص، وتحتوي على حوالي 6000 مخطوطة حول مواضيع مختلفة ، بما في ذلك الدين والتاريخ والجغرافيا والفلسفة ، يرجع تاريخ أقدمها إلى القرن الرابع الميلادي. تحتوي مجموعة المخطوطات في المكتبة على العديد من اللغات، بما في ذلك 2.319 باللغة اليونانية، و600 باللغة العربية، و284 باللغة اللاتينية ، و86 باللغة الجورجية.


وقام مشروع لحفظ المكتبة، تم الانتهاء منه في نوفمبر 2017 ، بإلقاء الضوء على مخطوطة طبية من القرن الخامس إلى السادس من القرن العشرين تضمنت مقتطفات من أعمال أبقراط، بالإضافة إلى أعمال مؤلف مجهول مجهول حتى الآن.

 

كما يقع المسجد الفاطمي في دير القديسة كاترين حيث بُني عام 500 هـ / 1106 م في عهد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله، وجاء بنائة داخل الدير ثمرة العلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين التى شهدت ذروتها فى الخلافة الفاطمية، كما عمل الخلفاء الفاطمين أثناء فترة حكمهم على بناء المساجد في الأماكن المقدسة.

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