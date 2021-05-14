الجمعة 14 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«بتروسيف» تكشف تفاصيل عمليات احتواء التلوث الزيتي في الغردقة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشف مصدر بشركة بتروسيف التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن تطورات عمل الشركة بالتعاون مع وزارة البيئة لاحتواء التلوث الزيتي الذى ظهر في شمال مدينة الغردقة بمنطقة شمال شعاب منطقة بيوض.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"الدستور" إن الشركة تواصل حتي الأن عمليات احتواء التلوث الزيتى بالشاطئ ومسح بحرى للمنطقة والتأكد من خلوها من أى آثار له، مشيرا إلى أنه لليوم الثالث على التوالى، تستخدم “بتروسيف” ماكينة شفط الزيت والحواجز المطاطية والحواجز الماصة، بالإضافة إلى العمالة اليدوية.

وأوضح أنه تم استرجاع كميات من الزيت المختلط بالماء تقدر بحوالى 4 أطنان، كما يتم تجميع المخلفات الصلبة والسائلة أول بأول ويتم تجميعها في أحد الشركات التابعة للهيئة لحين التخلص النهائي منها.

وكانت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وجهت بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة فور ظهور التلوث بالمنطقة، حيث تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بلاغاً من محميات البحر الأحمر أفاد بوجود ذلك التلوث، حيث تم على الفور الدفع بلجنة عاجلة من محميات البحر الأحمر والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر وتم عمل مسح بحرى أسفر عن عدم وجود تلوث بالبحر، ومسح برى تم من خلاله تحديد المناطق الملوثة، حيث تم البدء فى أعمال المكافحة بالتنسيق مع الهيئة العامة المصرية للبترول، كما عملت الهيئة مسح جوى للمنطقة لتحديد مناطق التلوث.

كذلك أخذت وزارة البيئة من خلال جهاز شئون البيئة عينات من التلوث لتحليلها ومقارنتها بالمصادر المحتملة لبيان مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وجارى استكمال أعمال  تنظيف وإزالة التلوث إلى أن يتم التأكد من خلو المنطقة من اى آثار للتلوث.

بتروسيف الزيت الغردقة تفاصيل تلوث

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