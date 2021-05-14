الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استقبلوهم بالأكفان والبنادق الآلية.. «النيابة» تكشف تفاصيل واقعة «كفن عين شمس»

واقعة كفن عين شمس
واقعة كفن عين شمس

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل ما جري بواقعة "كفن عين شمس" بعد وصول المجني عليهم إلى مقر الصلح بمنطقة عين شمس.

حيث أوضحت التحقيقات وفقا لبيان النائب العام اليوم، أنه بعد توجه المجني عليهم الثلاثة في رفقة وسطاء إلى مسكن المتهمين، بعين شمس، يوم 9 مايو، فوجئوا فوْرَ وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم.

كما أنه وقبل إدخالهم المسكن أَحضَرَ المتهمون ثلاثةَ أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين مِمَّن كانوا طرفًا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصورهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم وطلب العفو منها، ثم أشهروا في وجوههم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدس وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء، وعلى إثر ذلك تُدُووِل مقطعٌ مُصوَّر تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته «إدارة البيان بمكتب النائب العام»، وبعرضه على المستشار حماده الصاوي أمر بسرعة التحقيق في الواقعة والتي انتهت  بحبس 9 متهمين بالبلطجة في واقعة تقديم الكفن بعين شمس.

سبب واقعة كفن عين شمس 

وكشفت التحقيقات، سب الخلاف بين المجني عليه والمتهمين، بدأ عندما قام أحد المتهمين وآخرون من ذويه استعرضوا القوة على عاملِينَ بمركب نِيليِّ يملكها المجني عليهم الثلاثة وروعوا مَن فيها وأتلفوها، فأُبلغت الشرطة بالواقعة وأُخطرت «النيابة العامة» بها فأمرت بضبط المتهمين وإحضارهم، ولعلم أحد المتهمين بذلك خطَفَ وآخرون معه عاملًا بالمركب بدافع الانتقام، فحاول وسطاء إنهاء النزاع بين الطرفين ولكنهما رفضا الصلح بينهما، وبعد إخطار الشرطة بذلك هددت عائلة المتهمين عائلة المجني عليهم بإيذائهم هم وذويهم وقتلهم وحرق المركب، وألقوا الرعب في نفوسهم وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم التاسع من شهر مايو الجاري لعقده.

النائب العام عين شمس تهديد بالقتل استعراض القوة كفن عين شمس عائلة الريس عائلة الميرغني

الأكثر قراءة

د. محمد الباز يكتب: ضربة «الاختيار».. لماذا تخاف الجماعة الإرهابية من رجال الظل؟

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

تفاصيل حبس 9 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»

«حياة كريمة» توزع الكعك.. والمستفيدون: «عشنا فرحة العيد»

76 مليون مخدوع.. قصة الصفحة التي زيفت دعم المصريين لـ إسرائيل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى