الجمعة 14 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس كهرباء القناة يتفقد سير العمل في عطلة عيد الفطر

المهندس محمد السيد
المهندس محمد السيد رئيس كهرباء القناة

تفقد المهندس محمد السيد رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، اليوم الجمعة، الإدارة العامة لوسائل النقل بقطاع النقل بديوان عام كهرباء القناة بمحافظة الإسماعيلية، رغم العطلة الرسمية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

كما تفقد الإجراءات الجاهزية لجميع السيارات والمعدات بقطاع النقل بالشركة، وتأكد من انضباط تواجد العاملين الموجودين بنظام النبطشية خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.

وشدد المهندس محمد السيد على ضرورة الاهتمام بجميع المعدات والسيارات وعمل الصيانات اللازمة لها بصفة مستمرة، كما وجه قيادات غرفة العمليات بالشركة بضرورة التواصل والمتابعة مع  قطاعات الشركة، والتأكد من وجود مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة العاملين.

وتفقد أيضا سير العمل بقطاعات الشركة، مشددًا على ضرورة جاهزية فرق الأعطال والصيانة وتلبية نداءات المواطنين فورا.

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المهندس محمد السيد رئيس كهرباء القناة شركة إجازة عيد الفطر المبارك شدد

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