السبت 15 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة»: إجراءات جديدة لتسهل إخطارات البرامج السياحية للشركات

نادر الببلاوي،
نادر الببلاوي،

أعلنت غرفة شركات السياحة، برئاسة الدكتور نادر الببلاوي، رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، توفير سيارة لنقل مندوبي الشركات السياحية إلى مقر شرطة السياحة يوميًا، حيث أنه تم نقل مقر قطاع شرطة السياحة والآثار من المقر القديم بالفسطاط إلى المقر الجديد بالمجمع الأمني – زهراء مدينة نصر–الطريق الدائري أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول– وذلك لتقديم الاخطارات بتنظيم الشركات لأي من الرحلات السياحية.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات الى أن منظومة الإخطارات الإلكترونية مازالت تحت التجربة، ولم يتم تفعيلها بعد، وتسهيلًا على الشركات السياحية ورفعًا للعبء المادي عن كاهلهم في هذه الفترة العصيبة، فقد تقرر أن تقوم الغرفة بتوفير سيارة لنقل مندوبي الشركات السياحية إلى مقر شرطة السياحة يوميًا، وذلك بشرط ضرورة توافر كارنية الغرفة مع مندوب الشركة، وتسليم صورة الكارنية لسائق المركبة، كما يشترط ركوب مندوب واحد فقط عن كل شركة.

وقد قررت أن تكون المواعيد المقرره لنقل مندوبي الشركات من ميدان عبد المنعم رياض إلى مقر شرطة السياحة، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق (17/5/2021) عبر فترة الصباحية، يبدأ فيها موعد التحرك الساعة 10 صباحًا، أما الفترة المسائية فستكون  الساعة 1 ظهرًا، كما شددت الغرفة على التزام الشركات بتسليم نسخة من الإخطار على موقع وزارة السياحة والآثار.

يشار إلى أنة يتطلب أن يتقدم بالإخطار إلى شرطة السياحة والآثار شركة السياحة الجالبة للسائح والمنفذة للبرنامج السياحي، كما  يجب أن يتم الإخطار قبل وصول المجموعة من الخارج بـ48 ساعة منذ لحظة الوصول الدولي وحتى مغادرة البلاد، كما يتم إخطار شرطة السياحة بـ 24 ساعة في حالة تعديل أو إضافة عناصر للبرنامج الذي تم الإبلاغ عنه من قبل.

ويتضمن الإخطار تاريخ الوصول، وتاريخ السفر، والعدد، والجنسية، واسم المندوب، واسم المرشد، واسم السائق، ورقم السيارة، والبرنامج، وخط السير.

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