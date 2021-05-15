السبت 15 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بنت السلطان».. روجينا: قراري بتقديم أول بطولة مطلقة في هذا التوقيت صح 100%

روجينا بنت السلطان
روجينا بنت السلطان

خاضت الفنانة روجينا سباق رمضان الماضي بمسلسل "بنت السلطان" الذي عرض على عدد من القنوات الفضائية المصرية والعربية وحقق نجاحا كبيرا، والذي تعاونت فيه مع المخرج أحمد شفيق والمؤلف أيمن سلامة. 

كواليس مسلسل بنت السلطان 

 

«فدوى» شجعتني علي تقديم بطولة بنت السلطان

قالت روجينا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن شخصية "فدوى" التي قدمتها في مسلسل "البرنس" كانت الدافع لتقديمي بطولة هذا العام في مسلسل بنت السلطان والحمدلله مع عرضه وجدت قراري سليم 100%، مضيفة أن أيمن سلامة كتب العمل بشكل متميز للغاية كما أن المخرج أحمد شفيق يعرفني جيداً ولم نجد صعوبة في العمل معاً. 

بوستر مسلسل بنت السلطان 

 

شخصيتي في بنت السلطان ولدت علي يدي 

وأضافت روجينا أنها مضت المسلسل منذ فترة طويلة من شهر يوليو الماضي وكان الكاتب أيمن سلامة يكتب المسلسل ونحن نحضر له وبالتالي الشخصية ولدت على يدي وكان إحساسي بها كبير جداً وأحببتها للغاية. 

روجينا في لوك شخصية عزة 

 

وأوضحت: “اخترت المشروع الذي يقدمني بشكل مميز مع مخرج ومؤلف أثق بهما بالتالي لم أشغل بالي بأي تفاصيل أخري سواء اختيار الممثلين المشاركين أو أي عنصر آخر في إنتاج المسلسل وبالتالي تجد النتيجة إيجابية وجميع الممثليين متميزين في أدوارهم والكواليس بنا كانت ممتعة للغاية”. 

روجينا في لوك شخصية منار 

 

وعن تصويرها مشاهد صعبة وخطرة بنفسها، قالت: “أيمن سلامة كتب المسلسل على إيدي فشعرت بالشخصية وعشت بها وبالتالي كان عليا أن أقدم كل المشاهد بنفسي وتدربت على سواقة الموتسيكلات كما ذهبت للجيم لرفع لياقتي البدنية وفي مشهد الصعود علي المواسير لم يأتي الرجل الذي كان من المفترض أن يقدمه فقررت تقديم المشهد بنفسي رغم اعتراض المخرج أحمد شفيق في البداية إلا أنه وافق، ونفذه هو الأول وقمت بالفعل بتصويره بعده، أما مشهد الأسكوتر فكان صعب للغاية فتم تصويره في الشتاء على كورنيش الإسكندرية وكان خطر جداً”. 

روجينا مع الفنان أحمد مجدي 

أما عن إصابتها في وجهها أثناء تصوير مشهد النهاية حيث ارتطمت بالأريكة أثناء التصوير قالت: “أجريت عملية جراحية في وجهي ووضع سبع غرز وعدت مرة أخري لاستكمال تصوير المشهد”.

وبالنسبة للمشروعات الفنية المستقبلية، أكدت أنها لا تفكر في أي شيء سوى الحصول على راحة والعودة بعد ذلك لأستأنف عملي.

روجينا مع المخرج أحمد شفيق 
روجينا بنت السلطان مسلسلات رمضان المخرج احمد شفيق المؤلف ايمن سلامة باسم سمرة احمد مجدي حسن ابو الروس ندى موسى

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