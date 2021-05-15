«نزيف الأنف».. المشكلة الأكثر شيوعًا خلال فصل الصيف

ينتشر بشكل كبير خلال فصل الصيف مشكلة نزيف الأنف، حيث يحدث النزف عادةً من فتحة أنف واحدة فقط، ومع ذلك فإن النزيف الشديد أو يمكن أن يملأ فتحة الأنف المصابة ويذهب إلى البلعوم الأنفي.

فى السطور التالية، أوضح الأطباء بموقع "healthybuilderz" الأسباب الشائعة والعلاجات الفعالة لنزيف الأنف.

الأسباب الأكثر شيوعًا:

تشمل هذه الأسباب كسر أو تشقق الأنف، ووجود جسم غريب في الأنف، والتهاب الأنف التحسسي، وارتفاع ضغط الدم، ونزلات البرد، والتشوه التشريحي مثل الحاجز الأنفي المنحرف، ونقص الصفيحات أو انخفاض عدد الصفائح الدموية.

وأشار الباحثون، إلى أن نزيف الأنف شائع جدًا، ويصيب العديد من الأشخاص بنوبة واحدة على الأقل فى العمر.

العلامات والأعراض:

يمكن للدم أن يملأ فتحة الأنف على الجانب المصاب ويتدفق داخل البلعوم الأنفي، بعد ذلك ، قد ينسكب أيضًا في فتحة الأنف الأخرى، مما يتسبب في حدوث نزيف في كلا الجانبين.

ويمكن أن ينزل الدم أيضًا إلى الحلق أو إلى المعدة، مما يؤدي بعد ذلك إلى بصق أو تقيؤ الدم، كما أن الدوخة والارتباك والإغماء فهي أيضًا علامات على فرط الدم.

العلاجات المنزلية الفعالة:

يمكن السيطرة على نزيف الأنف، فوفقًا لجمعية الأنف الأمريكية، يعتبر الضغط المباشر وسيلة فعالة لوقف النزيف، حيث يتم ذلك عن طريق الضغط على مقدمة الأنف.

وأشار الأطباء، إلى أنه يمكن إيقاف نزيف الأنف الشائع عن طريق توجيه إمالة الرأس للخلف، حيث يسمح للدم بالعودة إلى الحلق والجيوب الأنفية، مما قد يسبب التقيؤ أو استنشاق الدم.

كما يجب على الشخص أيضًا أن يبصق أي دم قد يتجمع في الحلق والفم، هذا لمنع القيء والإسهال والغثيان عند البلع، من أجل تفادي الكثير من المشاكل التي تصيب الجهاز الهضمي.