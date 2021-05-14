في ثاني أيام العيد.. زحام بقطارات السكة الحديد والتشديد على الإجراءات الاحترازية

شهدت محطة مصر بميدان رمسيس زحاما شديدا من قبل المواطنين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، والذين أقبلوا منذ الصباح الباكر، اليوم الجمعة، لاستقلال القطارات والسفر لمختلف المحافظات.

وتكدست القطارات بالمواطنين خاصة قطار القاهرة- مطروح، صباح اليوم، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وتم التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة داخل القطارات ضد فيروس كورونا وارتداء الكمامات الطبية واتخاذ مسافات اجتماعية آمنة واستخدام أدوات التعقيم.

يأتي ذلك فى حرص العديد من المواطنين على السفر خارج القاهرة لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك مع العائلة أو الأصدقاء، وكانت قد أعلنت وزارة النقل بالتزامن مع بداية عيد الفطر عن عدم تقليل ساعات العمل وتكثيف إجراءات المتابعة على القطارات بشكل مستمر.

وكانت قد أعلنت رئاسة الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مجموعة من القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية والتعامل مع أزمة فيروس كورونا خلال أسبوعين، والمتعلقة بعيد الفطر المبارك، والتي بدأ تطبيقها صباح الخميس ولمدة أسبوعين، بدءا من يوم 6 مايو الجاري وحتى 21 مايو، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.

وتم تحديد إجازة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الأربعاء 12 مايو وحتى يوم الأحد 16 مايو لتكون إجازة العيد 5 أيام.

وتضمنت الإجراءات مجموعة من القرارات، وهي أن تغلق كافة المحال، المولات التجارية، المقاهي، دور السينما والمسرح، الكافيهات، والكافيتيريات في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك بهدف تلاشي الزحام على المحال والأماكن العامة خلال الأيام الجارية والحد من تفشي فيروس كورونا.

وسوف يتم السماح بخدمة توصيل الطلبات للمنازل من المطاعم خلال أوقات ساعات الغلق وبعد موعدها، على أن يتم خلال الأسبوعين الحظر لأي فعاليات فنية، اجتماعات، مؤتمرات، احتفالات وغيرها من الأحداث التي يمكن أن يتواجد عليها زحام وتكدس، كما يتم غلق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ العامة والحد من استخدام أتوبيسات الرحلات.

الجدير بالذكر، أن الحكومة بالتعاون مع وزارة الصحة تبذل قصارى جهدها لرفع كافة الاستعدادات والتأكيد على الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والحد من انتشاره خلال الأيام الجارية، خاصة خلال أوقات الأعياد والاحتفالات.

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