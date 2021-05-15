روسيا: الدفعة الثانية من «سبوتنيك V» ستصل الهند نهاية الأسبوع

أفاد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بأنه من المتوقع أن تصل الدفعة الثانية من لقاح «سبوتنيك V» الروسي ضد فيروس كورونا إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع الجاري أي خلال يومين.

وأعلن بيان صدر عن الصندوق اليوم، أن أول التطعيمات باللقاح تمت اليوم في حيدر آباد، بعد أن تم توريد أول دفعة من لقاح (سبوتنيك V) إلى الهند في 1 مايو الجاري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم ايصال الدفعة الثانية من اللقاح إلى الهند بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأصبح لقاح «سبوتنيك V» الروسي أول لقاح ضد كورونا منتج في الخارج يستخدم في الهند، حيث تم الموافقة على استخدام لقاح «سبوتنيك V» في الهند في 12 أبريل الماضي، ووقع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقيات مع أكبر المصانع الصيدلانية الهندية لإنتاج أكثر من 850 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" سنويًا.

يشار إلى أن لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس "كورونا" تم تسجيله في 65 دولة يقطنها أكثر من 3,2 مليار نسمة، ويحتل هذا اللقاح المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات على استخدامه.