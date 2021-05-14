الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع وإصابة 3 في مشاجرة مسلحة بين عائلتين بنجع حمادي

إسعاف
إسعاف

لقي مزارعين مصرعهما، وأصيب آخر، منذ قليل، في الاشتباكات المسلحة الدائرة بين عائلتين بقرية حمرة الدوم بنجع حمادي، لتسجل قرية حمرة دوم ثلاثة أشخاص بينهم اثنين قتلى وآخر مصاب راحوا ضحية المشاجرة في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة نجع حمادي، بمصرع رضوان حافظ رضوان، 63 عاما مزارع، وعبد الرؤوف ربيع، 25 عاما، مزارع، ومقيمان حمرة الدوم بنجع حمادي، إثر إصابتهما بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة بسبب خلافات عائلية بنجع حمادي، فضلا عن إصابة ثالث.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا بقيادة الدكتور بدوي سعيد، بثلاث سيارات إسعاف لسرعة نقل الضحايا لمستشفى نجع حمادي العام ومقرها مستشفى بهجورة التكاملي، إلى جانب مستشفى أبوتشت المركزي شمالي المحافظة.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من السيطرة على الاشتباكات المسلحة التي وقعت بين العائلتين، وفرضت كردونا أمنيا بين العائلتين بقرية حمرة دوم التابعة لدائرة مركز نجع حمادي.

فيما قد تم تم نقل الجثة الأولى إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، والثانية إلى مستشفى أبو تشت، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

ازمة قتل محافظ سجين مدير تحقيق مصرع النيابة

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