الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إنقاذ 151 مهاجرًا في البحر المتوسط وإعادتهم إلى ليبيا

مهاجرين
مهاجرين

أعلن الناطق باسم القوات البحرية الليبية عن إنقاذ 151 مهاجرًا غير شرعي في عرض البحر المتوسط كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية، على متن زورقين مطاطيين، وإعادتهم إلى طرابلس في عمليتين مُنفصلتين في منطقة المسئولية الليبية بمياه البحر المتوسط.

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية، اليوم، أن عملية الإنقاذ الأولى التي جرت اليوم تم خلالها إنقاذ نحو 51 مهاجرا من جنسيات إفريقية، من بينهم 10 من مالي و9 من الكاميرون، و14 من كوت ديفوار، و8 من غينيا، وواحد من السنغال، و5 من سيراليون، و2 من نيجيريا و2 من بنين.

وقال إن عملية الإنقاذ الأولى نفذها الزورق "الزاوية"، مؤكدًا إيواء هؤلاء المهاجرين بعد إعادتهم إلى طرابلس في مركز إيواء أبوسليم، عدا امرأة واحدة من كوت ديفوار جرى إيواؤها في مركز التجمع والعودة بطرابلس.

وبشأن عملية الإنقاذ الثانية، قال الناطق باسم القوات البحرية إن العملية نفذها الزورق "أوباري"، التابع لحرس السواحل الليبية، والذي تمكن من إنقاذ 100 مهاجر من الجنسيات الإفريقية فور تلقيه نداء استغاثة، وإعادتهم إلى نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية.

وأكد نقل جميع المهاجرين الذين جرى إنقاذهم في العمليتين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، الذي سيتابع في إطار دوره الإنساني رعايتهم وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين.

ليبيا البحر المتوسط مهاجر ا متاجر القوات البحرية الكوت ديفوار السواحل الليبية

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