الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بتكثيف الوساطة لإنهاء حرب غزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم، فلسطين وإسرائيل إلى السماح بتكثيف جهود الوساطة سعيا لإنهاء الاشتباكات في القدس وغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال «جوتيريش»، في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «احتراما لأجواء الاحتفال بعيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل».

وأضاف: «لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى ارتفاع حدة التشدد والتطرف في المنطقة بأسرها».