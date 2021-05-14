الجمعة 14 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة تدعو إلى السماح بتكثيف الوساطة لإنهاء حرب غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

دعت الأمم المتحدة، اليوم، فلسطين وإسرائيل إلى السماح بتكثيف جهود الوساطة سعيا لإنهاء الاشتباكات في القدس وغزة.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في قطاع غزة وإسرائيل.

وقال «جوتيريش»، في تغريدة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «احتراما لأجواء الاحتفال بعيد الفطر، أدعو إلى وقف فوري للتصعيد وإنهاء الأعمال القتالية في غزة وإسرائيل».

وأضاف: «لقد مات عدد كبير من المدنيين الأبرياء، ولن يؤدي هذا الصراع إلا إلى ارتفاع حدة التشدد والتطرف في المنطقة بأسرها».

الامم المتحدة أطراف النزاع الليبي إسرائيل فلسطين 7 دبلوماسيين أوروبيون

الأكثر قراءة

76 مليون مخدوع.. قصة الصفحة التي زيفت دعم المصريين لـ إسرائيل (تحليل بيانات)

تفاصيل حبس 9 متهمين في واقعة «كفن عين شمس»

الخارجية الأمريكية تطالب باستئناف مفاوضات سد النهضة فورًا

حرارة ونشاط في الرياح.. تفاصيل حالة الطقس الـ 3 أيام المقبلة

«عيدية رصاص».. زوج يفتح النار على طليقته وأولاده ويقتل ابنته وخالها

تردد قناة ام بي سي بوليود الجديدة 2021 عبر نايل سات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

الفكر الدينى والمؤسسة الدينية

ثروت الخرباوي

هل الأحاديث هى ثلاثة أرباع الدين؟

صفاء النجار

لا تهرب عندما تأتيك الدموع

ماجد حبته

السد.. موقف أمريكى مختلف

د. محمد عفيفي

عيد الكحك

ماجد حبته

نتنياهو مستفيد من التصعيد

مؤمن المحمدي

لسه زي ما هي

بسنت حسن

لا للصحوة نعم للإفاقة

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خدعة .. الجيش الإسرائيلي نشر أخبارًا كاذبة عن عملية برية.. لماذا؟

اشتباكات قرب المسجد الأقصى بعد اعتداء قوات الاحتلال على المُصلين

الاحتلال الإسرائيلى يعتدى بالضرب على المصلين بالمسجد الأقصى