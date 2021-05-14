جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب كمية من خصلات الشعر الطبيعى ومستلزماتها.

ففى أثناء إنهاء تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإماراتية القادمة من دبي استوقف وليد أحمد صبري، رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية فأجاب بالنفي.

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة إبراهيم كمال مأمور الجمرك، وفرج حمدي رئيس القسم، فتلاحظ لهما وجود أجسام تكرارية معتمة داخل أكياس بالحقائب.

وبالعرض على أحمد عاطف عبدالحميد مدير الحركة، قرر تكليف محمد جمال فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 38 كيلوجراما من خصلات الشعر الطبيعي وأيضا 158 عبوة مستلزمات داخل أكياس بحقائب الراكب.

وقرر رأفت وهيب مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 50 لسنة 2020، بعد العرض على الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، الذى أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.