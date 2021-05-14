8 ضوابط وشروط لرفع عداد الكهرباء من المشترك.. تعرف عليها

وضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قواعد منظمة بين المستهلك وشركات التوزيع التابعة للوزارة ومن ضمنها رفع العداد عن المشترك في حالة مخالفته الضوابط والشروط التى حددتها وهي كالآتي:

في حالة التلأخر وعدم سداد فاتورة الاستهلاك لمدة 3 شهور متتالية ويحول إلى عداد مسبق الدفع لو كان عداد ميكانيكي قديم.

كما يحق للشركة في حالة التأكد من وجود توصيلات غير قانونية خارج العداد او أمداد وحدة أخري لم تتعاقد بالتيار فسخ التعاقد مع المشترك وعمل محضر سرقة وفرض غرامة مالية.

في حالة تحويل المستهلك نوع نشاط الاستهلاك دون الرجوع للشركة مثل أن يحول الوحدة من سكني لتجاري دون إبلاغ الشركة لتحويل الفاتورة لتحاسب تجاري.

حال إحداث خلل عمدى بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

في حال زیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

عند منع المستهلك مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش أو التغییر أو الصیانة أو الإصلاح أو التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.

عند تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین بسبب یرجع للمستهلك.

حال قيام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له، أو إذا قام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.