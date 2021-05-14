الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

القبلة

بكل اللغات.. شيخ الأزهر يوجه رسالة للعالم: أوقفوا القتل في فلسطين

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قادة العالم لضرورة التدخل لوقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "أدعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المسالم والمظلوم في قضيته المشروعة والعادلة من أجل استرداد حقه وأرضه ومقدساته".

وقال شيخ الأزهر خلال الرسالة التى كتبها بجميع لغات العالم: "أوقفوا القتل وادعموا صاحب الحق، وكفى الصمت والكيل بمكيالين إذا كنا نعمل حقًّا من أجل السلام".

وتابع: "أدعو الله أن يرحم شهداء فلسطين، وأن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته".

كما حرص شيخ الأزهر على توجيه تحية خاصة للشعب الفلسطيني، في وقت سابق في ظل الانتهاكات التى يتعرض لها خلال الأيام الجارية من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن العالم لا يزال في صمت وصفه بالمخزي تجاه الإرهاب الصهيوني والانتهاكات المخزية في حق المسجد الاقصى.

وقال: "ستبقى فلسطين أبيَّة على الطغاة مهما طال الزمن، وسيظل شعبها مرابطًا على أرضه وعِرضِه ومقدساته، مدافعًا عن الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين".

شيخ الأزهر الشعب الفلسطيني القضية الفسطينية الاحتلال الصهيونى الأزهر الشريف

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