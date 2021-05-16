تقلصات الدورة الشهرية.. الأسباب والعلاجات المنزلية الفعالة

تعتبر تشنجات الدورة الشهرية من المشاكل التى تصيب الكثير من النساء، فهى تشير إلى الإحساس بالألم أسفل البطن، ويستغرق ذلك إما قبل أو أثناء فترة الحيض، نظرًا لأن الألم يختلف من خفيف إلى شديد، فقد يتداخل مع أنشطة الشخص في الحياة اليومية.

ويمكن لتشنجات الدورة الشهرية أن تؤثر، أيضًا، على مزاج الشخص، فيما يلي الأسباب والأعراض والعلاجات المنزلية لتقلصات الدورة الشهرية وفقًا لما ذكره موقع healthy builderz الطبى.

الأسباب الأكثر شيوعًا لتقلصات الدورة الشهرية

هناك عدة أسباب لتقلصات الدورة الشهرية، حيث تشمل ذلك الانتباذ البطاني الرحمي، حيث يتم إزاحة الأنسجة المبطنة للرحم خارج الرحم، وعادةً على قناتي فالوب.

ويمكن مرض التهاب الحوض أو عدوى الأعضاء التناسلية الأنثوية التي تسببها البكتيريا المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أن تتسبب فى تقلصات الدورة الشهرية.

«العلامات والأعراض لتقلصات الدورة الشهرية»

ترتبط تقلصات الدورة الشهرية بعدة أعراض، حيث تشمل آلام الساق وآلام أسفل الظهر وآلام الورك والقيء والغثيان والانتفاخ والإسهال والصداع والتعب والتهيج ونوبات الإغماء.

وفقًا لما أكدة الأطباء، يُنصح باستشارة طبية في حالة استمرار التقلصات والألم أكثر من المعتاد، أو إذا تفاقم الألم فجأة أو يختلف عن النوبات السابقة، أو في حالة وجود نزيف مفرط ، أو ظهور علامات الإصابة بالحمى.

«العلاجات المنزلية الفعالة»

بينما توجد مسكنات الألم لإدارة تقلصات الدورة الشهرية، يمكن أيضًا استخدام العلاجات المنزلية أو القيام بها لتخفيف الألم والتى منها:

تطبيق الحرارة:

يُعد العلاج الحراري أحد العلاجات المعروفة لتقلصات الدورة الشهرية، حيث تعاني عضلات الرحم من انخفاض إمدادات الأكسجين في تقلصات الدورة الشهرية، فوفقًا لمجلة ميديكال ديلي ، فإن تطبيق الحرارة يسمح للعضلات المتقلصة في الرحم بالاسترخاء مما يقلل من الألم.

حمية غذائية:

يلعب النظام الغذائي أيضًا دورًا في تقليل آلام تقلصات الدورة الشهرية، فإن تقليل الدهون وزيادة الخضروات في النظام الغذائي يساعد في تخفيف تقلصات المرأة الشهرية.

القرفة:

تعتبر القرفة مكونًا شائعًا في الكثير من المطابخ ، ولكن ايضًا تعد أحد العلاجات المعروفة لتقلصات الدورة الشهرية، حيث تحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج ، مما يساعد على تخفيف الألم.