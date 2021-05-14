الجمعة 14 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهم بدهس عامل في شارع قصر العيني 4 أيام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة حبس شاب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل الخطأ لشاب آخر كان يستقل دراجة نارية في شارع قصر العيني، وبينت التحقيقات أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة كبيرة واصطدم بالشاب الذي كان يقود دراجته، ما تسبب في اصطدام جسده بقوة على الأسفلت فتعرض لكسر في الجمجمة مات على إثرها.

وقال المتهم في تحقيقات النيابة إنه كان يسير في طريقه وفوجئ بوجود الشاب بدراجته أمامه في شارع قصر العيني عندما خرج فجأة من أحد الشوارع الجانبية، فلم يتمكن من السيطرة على السيارة واصطدم بالشاب الذي سقط على الأرض بدراجته ومات في الحال.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث بعد ورود بلاغ يفيد بحدوث تصادم وسقوط ضحية بشارع قصر العيني، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ومقيم بمنطقة السيدة زينب، وبينت التحريات أنه أثناء قيادة الشاب دراجة نارية صدمته سيارة ملاكي مسرعة ما أسفر عن وفاته في الحال.

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